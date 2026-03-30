水豚「越獄」兩星期避過搜索犬無人機　被目擊河邊歎日光浴爆迷因圖(有片)

英國漢普郡馬韋爾動物園(Marwell Zoo)早前有一隻9 個月大母水豚在抵達僅一天就逃脫，失蹤至今已2個星期，即使園方出動搜救犬、熱成像無人機及相機陷阱進行全方位搜捕，這隻毛茸茸的逃犯竟能多次橫跨公路，甚至被目擊在河岸邊悠閒曬太陽，其驚人的生存能力引發網民熱議。
綜合報道，逃脫的水豚名為「森巴」(Samba)，於本月17日與妹妹「探戈」從臨時圈養區逃脫，探戈很快就在附近落網，但森巴卻展現了驚人的生存本能。據信她已穿越繁忙公路、避開電網，甚至闖過成群牛隻的棲息地。因為有民眾在距離動物園一英里外的Owslebury旅館外，目擊她悠閒地曬太陽；隨後她又鑽入灌木叢，出現在 2.5 英里外的伊欽河岸。搜索區域目前鎖定在Twyford與Bishopstoke之間的河流系統，搜救隊認為她正順流而下。
專家：森巴最大風險在於人和道路
動物園發言人Sarah Berry指出，水豚原產於南美洲，體長可超過5英尺，體重可達76斤。此外，英國野外有充足的淡水與植被，且水豚在當地沒有天敵。專家評估森巴最大的風險在於「人和道路」，只要不發生車禍，她預計能活到明年冬天。數十名志工目前正利用香瓜作為誘餌，設置人道陷阱試圖誘捕。森巴的逃亡引發了英國公眾的無限想像。園方已接到超過 75 則目擊情報，社交平台也出現大量有趣的迷因，將森巴置於某個時、景或人。網民戲稱，有人「看到」森巴出現在理髮店修整毛髮、去Nando's餐廳吃炸雞、甚至在當地足球俱樂部「參觀訓練」等等。儘管網上娛樂不斷，但園方強調，這是一場嚴肅的救援行動，並設有 24 小時輪班的管理員隨時待命，希望能早日讓這隻「逃亡明星」與妹妹團聚。
Meet Samba, she's on the run from her zoo in Hampshire, while her keepers are trying to get her back home safely.— Capybara (@Capybaras_Daily) March 25, 2026
Samba escaped with her sister Tango, who was quickly found and returned by the team from Marwell Zoo. pic.twitter.com/SPESmFpvLI