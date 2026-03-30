水豚「越獄」兩星期避過搜索犬無人機　被目擊河邊歎日光浴爆迷因圖(有片)

英國漢普郡馬韋爾動物園(Marwell Zoo)早前有一隻9 個月大母水豚在抵達僅一天就逃脫，失蹤至今已2個星期，即使園方出動搜救犬、熱成像無人機及相機陷阱進行全方位搜捕，這隻毛茸茸的逃犯竟能多次橫跨公路，甚至被目擊在河岸邊悠閒曬太陽，其驚人的生存能力引發網民熱議。

綜合報道，逃脫的水豚名為「森巴」(Samba)，於本月17日與妹妹「探戈」從臨時圈養區逃脫，探戈很快就在附近落網，但森巴卻展現了驚人的生存本能。據信她已穿越繁忙公路、避開電網，甚至闖過成群牛隻的棲息地。因為有民眾在距離動物園一英里外的Owslebury旅館外，目擊她悠閒地曬太陽；隨後她又鑽入灌木叢，出現在 2.5 英里外的伊欽河岸。搜索區域目前鎖定在Twyford與Bishopstoke之間的河流系統，搜救隊認為她正順流而下。