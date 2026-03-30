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國際
出版：2026-Mar-30 17:01
更新：2026-Mar-30 17:01

伊朗局勢｜伊朗封鎖網絡限制資訊傳播 全國斷網1個月 民眾與外界隔絕

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伊朗首都德黑蘭

在空襲威脅下，德黑蘭民眾生活如常，有人出外緩步跑。(資料圖片)

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中東戰爭自2月28日爆發以來，伊朗全國至今已連續30天斷網。數以百萬計伊朗人被迫中斷通訊及無法獲取資訊，陷入與世隔絕的困境。

網絡監測組織NetBlocks周日(29日)在社交平台X上發文：「伊朗的網絡封鎖現已進入第30天，這項全國性的審查措施在持續696小時後，進入了第5周。」

儘管支援本地通訊應用程式、銀行平台和其他服務的國內內部網絡仍在運作，但對全球互聯網的連接已受到嚴重限制。許多伊朗人別無選擇，只能依賴國家控制的平台和昂貴的替代方案來與親人保持聯絡。

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德黑蘭的銷售經理Arshia說：「沒有網絡確實是非常困難。連外國電視頻道都因訊號干擾被切斷時，除了國營電視台，我們無法接觸到其他新聞……我們打電話從朋友和家人那裡獲得最新消息，但這樣十分困難，我們持續受到精神壓力。」

Arshia坦言：「我們現在最大的擔憂是，他們(當局)可能不會重新連接網絡，我們最終可能會變得像北韓一樣。要懷著希望真的很難。我們現在唯一能做的，就是全家人一整天待在一起。」

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33歲的Maryam表示，斷網的最初幾周尤其困難，「戰爭剛開始時很艱難。除了打電話，我無法與在另一個城市的家人聯絡。現在我們使用一款伊朗的通訊app，可視訊通話。雖然不是很好，但在這段可怕的時期，總算能應付」。

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27歲的Milad受訪稱，一直很難與國外的親戚保持聯絡。他說：「我的家人住在土耳其，我沒有辦法在網上與他們通訊……我必須打國際長途電話，這非常昂貴，所以很少能聽到他們的消息」。

伊朗當局也限制資訊及新聞取得的管道，民眾只能從國內平台及媒體獲取資訊或閱讀新聞，只能得知事件的部分。

伊朗過去在動盪時期也曾實施網絡限制，包括1月全國示威浪潮的數周，以及6月與以色列的12日戰爭期間。1月示威平息後，網絡曾局部恢復，但受到嚴格過濾及限制，至今次中東戰爭爆發後，全國再度大規模斷網。

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