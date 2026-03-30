池袋寶可夢中心血案男犯人母親致歉　女死者證實被插十幾刀失血過多

上星期四（26日）在日本東京池袋發生的殺人案，警察今日（30日）到疑兇廣川大起在川崎市的住所進行搜查。同時警察確定，21歲女死者春川萌衣因為失血過多致死。而媒體找到疑兇廣川的母親，並為兒子的行為致歉。

日本警視廳在今日前往廣川的住所進行搜索。據日本媒體公布的更多資料，26歲的廣川大起父母在年少時離異，小學初期與母親搬到沖繩居住，他曾是游泳健將並代表沖繩參加比賽。他之後因為大學入學考試失敗一度在沖繩工作，至2023年左右重回到關東，並在12月認識同在八王子居住及兼職的春川。其後春川因為找到自己喜歡的寶可夢中心工作，但廣川並不喜歡，二人因此分手。其後春川因為廣川的跟蹤報警，並在之後起訴及判罪，警方指曾經要求過廣川將手機保存的春川照片刪除，但他堅決反對。雖然廣川事後曾指不會再與春川見面，但是最後仍是發生慘劇。