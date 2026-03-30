澳洲現末日異象 西澳天空變成血紅色(有片)

澳洲西岸部分地區上周五出現如末日電影場景的異常情況，天空變成血紅色，周圍都是一片紅，十分詭異。露營車營地Shark Bay Caravan Park在社交網上載有關片段，發文稱「外面超級怪異恐怖，一切都被沙塵覆蓋，風還不算大」。西澳天空遭紅光籠罩原來是暴風雨前夕，颱風Narelle迫近吹起沙塵造成。

澳洲末日異象｜與光線波長有關

據悉，大風刮起的沙塵影響了光線波長，導致西澳部分地區一片紅色。在大氣層中光線的波長不同，形成不同的色彩；例如藍色光線波長較紅色、橙色和粉紅色為短。有報道指，今次「異象」是因為強風吹起鐵量豐富的泥塵到大氣中，與擴散的陽光結合形成類似濾鏡的效果，減弱了大部分顏色的波長，除了紅色。