阿富汗暴雨成災釀17死26傷　全國13省受影響

阿富汗在3月29日起遭受嚴重洪水、山崩及雷暴侵襲，造成至少17人罹難、26人受傷，全國13個省份受到波及，主要集中於西部、中部及西北部地區，共530個家庭受到影響。
《美聯社》報道，阿富汗國家災難管理局發言人Yousuf Hammad在聲明中指出，由於搜救人員仍在持續勘查受災地區，傷亡人數可能進一步攀升。此次災害除造成人員傷亡外，亦摧毀或部分損毀147間民居，並沖毀約80公里道路，農業用地、灌溉渠道及商業設施同樣遭受嚴重破壞。
80公里路被沖毀
Hammad進一步警告，強降雨於昨日繼續影響阿富汗東部及中部地區，水災風險不容忽視。國家災難管理局已呼籲當地居民遠離河岸及低窪地區，並要求地方官員進入備戰狀態，隨時準備提供緊急協助。
阿富汗長期面臨極端氣候威脅，暴雪與豪雨引發的山洪暴發每年奪走數十乃至數百條人命。2024年春季山洪即造成逾300人死亡。今年稍早，大規模降雪及山洪亦導致全國各地數十人死亡。
數十年的武裝衝突、基礎建設嚴重不足、經濟不景、濫伐森林，加上氣候變遷帶來的衝擊持續加劇，使阿富汗在面對天災時格外脆弱。偏遠地區的民居多以泥土建造，在突如其來的洪流或大雪面前幾乎毫無抵禦能力，災害損失因此往往更為慘重。
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