阿富汗暴雨成災釀17死26傷　全國13省受影響

阿富汗在3月29日起遭受嚴重洪水、山崩及雷暴侵襲，造成至少17人罹難、26人受傷，全國13個省份受到波及，主要集中於西部、中部及西北部地區，共530個家庭受到影響。

《美聯社》報道，阿富汗國家災難管理局發言人Yousuf Hammad在聲明中指出，由於搜救人員仍在持續勘查受災地區，傷亡人數可能進一步攀升。此次災害除造成人員傷亡外，亦摧毀或部分損毀147間民居，並沖毀約80公里道路，農業用地、灌溉渠道及商業設施同樣遭受嚴重破壞。

80公里路被沖毀