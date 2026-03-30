時刻看管AI如保母 過度使用或監督恐致AI腦疲勞 軟件工程師：微調2.5萬行程式碼後虛脫

人工智能(AI)的重度使用者分享稱，他們在試圖跟上潮流並駕馭AI工具時，感到不堪負荷。專家稱之為「AI腦疲勞」(AI brain fry)。意思是，過度監督人工智能工具，已達到甚至超出使用者的認知極限。(資料圖片)

美國一家顧問公司在最新研究中表示，人工智能(AI)的重度使用者分享稱，他們在試圖跟上潮流並駕馭AI工具時，感到不堪負荷。專家將這種情況形容為「AI腦疲勞」(AI brain fry)，意思是，過度監督人工智能工具，已達到甚至超出使用者的認知極限。 波士頓顧問公司(Boston Consulting Group)表示，AI重度使用者的抱怨五花八門，包括有太多程式碼需要分析、有大批AI助理需要管理、有冗長的指令需要草擬等。該公司的專家稱這種情況為「AI腦疲勞」，是一種精神耗弱狀態，源於「過度使用或監督AI工具，超出了我們的認知極限」。

AI年代全新的認知負荷 能按照使用者需求去處理電腦任務的AI助理興起，讓使用者從耗費精力親自完成工作，變為只需管理聰明、快速的AI。初創公司LoveMind AI的共同創辦人Ben Wigler表示：「這是一種全新的認知負荷。你必須像保母一樣，無時無刻看顧著這些AI模型。」 然而，波士頓顧問公司等專家並不認為這是AI導致人們對工作怠倦的案例。波士頓顧問公司一項針對美國1,488名專業人士的研究發現，當AI接管重複性的工作任務時，職業怠倦率反而下降。

人工智能(AI)的重度使用者分享稱，他們在試圖跟上潮流並駕馭AI工具時，感到不堪負荷。專家稱之為「AI腦疲勞」(AI brain fry)。意思是，過度監督人工智能工具，已達到甚至超出使用者的認知極限。(資料圖片)

軟件工程師連續15小時微調2.5萬行程式碼

現今AI腦疲勞主要困擾著軟件開發人員，因為AI助理在編寫電腦程式碼方面進展神速。加拿大程式設計師Adam Mackintosh表示：「交付數百行AI編寫的程式碼令人相當恐懼，因為存在安全漏洞或無法理解整個程式碼庫的風險。」 現實情況是，AI助理若沒有人類引導方向，可能會誤解指令，走上錯誤的處理路徑，導致企業要為浪費了的運算能力付款。Mackintosh曾經連續15個小時，為一個應用程式中約2.5萬行程式碼進行微調，「結束時，我覺得自己再也寫不出程式碼了……感覺到我的多巴胺已經耗盡，因為我變得煩躁，不想回答關於我一天過得如何這基本問題」。這是AI腦疲勞典型例子。

儘管如此，使用者都對AI表達正面看法。波士頓顧問公司建議，公司領導者應就員工使用和監督AI的範圍，建立明確的限制。