伊朗局勢｜特朗普再威脅摧毀伊朗發電廠油井 伊指美國停火方案不切實際

美國與伊朗就停火談判持續各有各講。伊朗周一(30日)形容美國提出的方案「不切實際、不合邏輯和過分」。美國總統特朗普於美國時間周一早上在社交網發文稱，與伊朗「新及更負責任的政權」認真談判，以結束美國在伊朗的軍事行動，又指雙方談判有很大進展。他續說，可能會達成協議，但警告若因任何理由最終未有達成協議，或霍爾木茲海峽沒有即時重開，將會炸毀伊朗全部發電廠、油井及伊朗石油輸出港口哈爾克島，甚至乎一直未被列作攻擊目標的海水化淡廠。

巴基斯坦、埃及、沙特阿拉伯及土耳其外長周日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行會談，商討調停這場戰事。伊朗外交部發言人周一稱，透過中間人收到的訊息顯示美國談判的意願，但批抨美國的停火方案不切實際等，重申伊朗的立場清晰，他們是遭軍事侵略的一方，因此伊方集中所有力量防衛保護國家。路透社引述巴基斯坦一名安全部門官員稱，現階段看來美國與伊朗不會在本周舉行直接談判。

特朗普：美可佔據哈爾克島奪伊朗石油 特朗普周日晚接受《金融時報》訪問，坦承他有意奪取伊朗石油，但美國有些愚蠢的人說為甚麼要這樣做。他指有可能透過佔據哈爾克島一段時間取得伊朗石油，強調美方有很多選項。被問及伊朗在島上的防衛，特朗普認為伊朗沒有任何防衛，美國可輕易奪取該島。美國增派的3,500名美軍日前已抵達中東，包括可登島攻擊的海軍陸戰隊員。特朗普在訪問中補充，透過巴基斯坦「密使」美伊舉行非直接會談，但他拒絕評論協議是否快將達成。戰事方面，以色列軍方周一稱遭來自也門的兩架無人機攻擊，相信是伊朗的「代理人」胡塞武裝發動。以軍則持續攻擊伊朗軍事設施和黎巴嫩的真主黨目標。