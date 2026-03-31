伊朗局勢｜伊朗駐華大使館稱要為日本復仇　內地網民崩潰「有讀歷史嗎？」(有片)

根據伊朗駐中國大使館微博所上傳的影片中，先後出現美洲原住民、日本廣島、越南、也門、巴勒斯坦加沙、愛潑斯坦島、伊朗最高領袖哈梅內伊等的AI生成片段，伊朗聲稱要為上述「所有人復仇」。

伊朗駐中國大使館微博帳號周日(29日)晚發布AI生成影片，宣稱要幫日本二次戰遭核彈轟炸一事向美國復仇，不過，日本於二次戰期間挑起太平洋戰爭，觸發中國抗日戰爭，因此相關影片令大批內地網民感到難以理解，紛紛問：「有讀歷史嗎？」

伊朗刪除日本廣島的片段重新上架

對於伊朗要替日本復仇一事，大量內地民眾崩潰，紛紛湧入留言大罵：「日本人不配」、「日本活該」、「哭錯墳了老弟」、「有審稿嗎？」、「有讀歷史嗎？」還有人認為這代表伊朗根本不尊重中國，和中方就是單純的貿易往來罷了。伊朗駐中國大使館微博昨晚(30日)更改影片內容，刪除日本廣島的片段後重新上架，之前網民批評的留言亦已閉屏。