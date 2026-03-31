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國際
出版：2026-Mar-31 10:38
更新：2026-Mar-31 10:38

美國客機撞黑鷹直升機影片首曝光　客機緊急爬升於事無補(有片)

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美國客機撞黑鷹直升機影片首曝光，客機緊急爬升於事無補。(X)

美國客機撞黑鷹直升機影片首曝光，客機緊急爬升於事無補。(X)

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去年129日美國華盛頓，一架客機與黑鷹直升機於高空相撞導致67人罹難事故，美國哥倫比亞廣播公司(CBS)昨日(30)公開最新的事發片段，顯示客機緊急爬升試圖避開迎面而來的黑鷹直升機，亦披露黑鷹直升機違規爬升釀成慘劇。

美國哥倫比亞廣播公司在一個節目中披露一段20251月美國航空公司一架載有64名乘客及機組人員的客機，準備降落於華盛頓，與一架美國陸軍黑鷹直升機相撞事故的監控片段。監控畫面顯示，客機當時正按照預定程序，準備降落到列根機場，飛行高度穩定在約325英尺。客機前方一架黑鷹直升機突然出現，客機隨即做出反應迅速拉起機頭，試圖爬升閃避，惜一切都為時已晚，兩機於空中相撞，閃出閃亮火光。

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惜一切都為時已晚，兩機於空中相撞，閃出閃亮火光。(X) 客機隨即做出反應迅速拉起機頭，試圖爬升閃避。(X) 惜一切都為時已晚，兩機於空中相撞，閃出閃亮火光。(X)

調查報告：黑鷹直升機違規爬升 闖入民航客機飛行空域

美國國家運輸安全委員會(NTSB)調查報告揭示碰撞發生時，黑鷹直升機正執行夜間超低空訓練，按照規定，飛行高度不能超過200英尺，但涉事直升機卻違規爬升至278英尺，闖入民航客機的飛行空域，是導致碰撞發生的重要原因之一。在碰撞瞬間，黑鷹直升機的旋翼直接削去客機的T字形尾翼，令客機瞬間失控，在短短13秒就墜入河中。黑鷹直升機亦損毀嚴重，失去飛行能力，隨著客機一起墜入河中。委員會報告揭示相關系統性失敗，並提出41項安全建議推動改革。

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