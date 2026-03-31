美國客機撞黑鷹直升機影片首曝光　客機緊急爬升於事無補(有片)

去年1月29日美國華盛頓，一架客機與黑鷹直升機於高空相撞導致67人罹難事故，美國哥倫比亞廣播公司(CBS)昨日(30日)公開最新的事發片段，顯示客機緊急爬升試圖避開迎面而來的黑鷹直升機，亦披露黑鷹直升機違規爬升釀成慘劇。

美國哥倫比亞廣播公司在一個節目中披露一段2025年1月美國航空公司一架載有64名乘客及機組人員的客機，準備降落於華盛頓，與一架美國陸軍黑鷹直升機相撞事故的監控片段。監控畫面顯示，客機當時正按照預定程序，準備降落到列根機場，飛行高度穩定在約325英尺。客機前方一架黑鷹直升機突然出現，客機隨即做出反應迅速拉起機頭，試圖爬升閃避，惜一切都為時已晚，兩機於空中相撞，閃出閃亮火光。