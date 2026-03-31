AI人面識別當證據　婦人無辜坐近6個月冤獄

美國田納西州一名50歲婦人，卻因警方使用AI人臉識別工具誤將她與北達科他州的銀行詐騙案連結，竟被關押近半年。她無辜地表示，自己過去根本從未去過北達科他州。

綜合報道，北達科他州法哥巿警方去年正調查2025 年 4 月至 5 月期間發生的一系列銀行詐騙案，其中一名疑犯使用偽造身分證提取了數千美元。警方利用監視器錄影拍攝的疑犯容貎，以AI工具分析面部特徵得出50歲女子Angela Lipps，並發出通緝令。結果，身處田納西州的Angela Lipps於2025年7月被警方拘捕，她在當地監獄被關押4個月，不准保釋，直至被引渡到北達科他州，才能為自己辯護，在聘請律師後，於2025年12月19日才首次接受警方問話。直至Angela的律師協助她提供銀行記錄，以證實Angela案發時人在田納西州，不可能同時身處北達科他州犯案後，檢方終於在2025年12月23日撤銷指控，Angela於平安夜獲釋。