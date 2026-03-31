84歲婦背痛求醫被建議安樂死　拒絕後1個月極速康復(有片)

加拿大在2016年安樂死合法化後，不斷擴大安樂死範圍，引發許多質疑。加拿大一名84歲婦人日前披露，她去年因背痛到醫院就醫，醫生一見面，竟然建議她安樂死。婦人沒有接受，而是繼續求醫，1個月後就康復，之後還與女兒到處旅遊，積極豐富人生。她認為：「生命是一種選擇，我會繼續選擇它」。

綜合報道，84歲溫哥華居民Miriam Lancaster去年某日因下背部劇痛難忍而驚醒，她形容那疼痛來得毫無徵兆，大聲哭喊，女兒隨即召喚救護車。救護員把Miriam送到溫哥華綜合醫院，她剛被送到急診室不久，就有一位年輕的女醫生走到她的床邊，問了一些哪裡疼痛、疼痛程度的常規問題，然後用一種隨意的語氣問：「你想做安樂死嗎？」Miriam大吃一驚，她心想「我只想知道為甚麼背痛，從來沒想到要死」。Miriam以堅定的語氣回答：「不，謝謝。」女醫生聽罷，瞥了一眼Miriam的女兒和妹妹的表情，便轉移了話題。Miriam後來被確診為骶骨骨折，就是脊椎底部的那塊小骨頭，這塊骨頭無法以手術治療，只能靠自身癒合。她被轉到卑詩省大學醫院休養，等待骨頭癒合。1個月後，Miriam就出院，而且恢復得很好。