84歲婦背痛求醫被建議安樂死　拒絕後1個月極速康復(有片)

加拿大在2016年安樂死合法化後，不斷擴大安樂死範圍，引發許多質疑。加拿大一名84歲婦人日前披露，她去年因背痛到醫院就醫，醫生一見面，竟然建議她安樂死。婦人沒有接受，而是繼續求醫，1個月後就康復，之後還與女兒到處旅遊，積極豐富人生。她認為：「生命是一種選擇，我會繼續選擇它」。
綜合報道，84歲溫哥華居民Miriam Lancaster去年某日因下背部劇痛難忍而驚醒，她形容那疼痛來得毫無徵兆，大聲哭喊，女兒隨即召喚救護車。救護員把Miriam送到溫哥華綜合醫院，她剛被送到急診室不久，就有一位年輕的女醫生走到她的床邊，問了一些哪裡疼痛、疼痛程度的常規問題，然後用一種隨意的語氣問：「你想做安樂死嗎？」Miriam大吃一驚，她心想「我只想知道為甚麼背痛，從來沒想到要死」。Miriam以堅定的語氣回答：「不，謝謝。」女醫生聽罷，瞥了一眼Miriam的女兒和妹妹的表情，便轉移了話題。Miriam後來被確診為骶骨骨折，就是脊椎底部的那塊小骨頭，這塊骨頭無法以手術治療，只能靠自身癒合。她被轉到卑詩省大學醫院休養，等待骨頭癒合。1個月後，Miriam就出院，而且恢復得很好。
事主：上帝知道何時與我相會 我不會操之過急
事後，Miriam和女兒去了古巴旅行，探訪了住在夏灣拿的朋友。今年又去了墨西哥和危地馬拉。Miriam回想到那位女醫生曾經站在病床邊，給她一條死亡的路，令她唏噓不已：「我的康復得驚人地好。根本就沒必要安樂死。」這次被建議安樂死的經歷，令Miriam思考了很多：「以前一直以為到了80歲，會放慢腳步：閱讀、看看電視、和朋友們聚聚，如果有機會，也許會出去旅行。沒想到死亡卻以一種奇特的方式擺在面前。」Miriam是一名基督徒，她說她不害怕死亡：「上帝知道何時與我相會。我不會操之過急……畢竟，生命是一種選擇。我會繼續選擇它」。加拿大自2016年將安樂死合法化，2024年，安樂死人數已達到16,499人，佔當年加拿大死亡總數的5.1%，成為繼荷蘭之後，全球安樂死率第二高的國家。
84-year-old Miriam Lancaster visited a hospital in Vancouver after waking up one morning with a sore back.— Visegrád 24 (@visegrad24) March 29, 2026
The doctor’s first suggestion:
Euthanasia.
She refused, went to a different hospital, healed a spinal fracture and has since climbed a volcano pic.twitter.com/fvisPPxNOh