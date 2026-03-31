高僧助65歲阿伯增魅力　趁機性侵更獲發還染液「聖物」(有片)

綜合報道，事件於本月24日曝光，當地居民指控，65歲身兼清康縣首席僧侶及席沙旺譚寺住持的高僧頌猜，與其約40歲男助手春是戀人，曾看過兩人從寺廟住處離開時緊緊牽著手，甚至有人目睹身為頌猜親自為助手春洗衣服。同寺的另一名僧侶西派開腔證實居民的說法。他透露，自己與其他僧侶曾多次向頌猜提出警告，對方卻始終充耳不聞。西派更指控，春就是負責誘騙社區老翁進入頌猜住處，參與猥褻儀式的牽線人。

泰國黎府近日爆出宗教醜聞。一名高僧與疑似男伴被控以「提升魅力」為由，誘騙當地老翁進行猥褻儀式，不僅演變成性行為，事後竟還發放沾染體液的布料當作聖物，誆騙被害人能藉此讓妻子更愛自己。

男受害人：儀式包括口交等性行為

一名65歲男受害人向媒體表示，春聲稱這法事能夠提升他的個人魅力，令妻子更加愛他。受害人被要求脫去全身衣物，儀式包括口交等性行為。男助手事後拿出屬於僧袍一部分的沙龍布擦拭精液並交給他，聲稱只要穿著這件沙龍睡覺，妻子就會對他更加死心塌地。

醜聞曝光後，頌猜目前已搬離原寺廟轉往他處。頌猜受訪時否認與男助手有任何感情關係，並否認參與過上述的猥褻儀式。頌猜強調，早在居民抱怨男助手的行為時，已經將對方趕出寺廟。為了證明自己的清白並平息地方疑慮，他宣布辭去住持與縣首席僧侶的職務。