Celine Dion 9月巴黎開演唱會　巴黎鐵塔亮燈應援（有片）

天后Celine Dion在58歲生日這天宣布9月將強勢回歸，消息令全球歌迷振奮。她將在法國巴黎舉行演唱會，當地的知名地標艾菲爾鐵塔（又名巴黎鐵塔）也亮燈為她應援。

Celine Dion在58 歲生日當天，於IG上宣布復出，她的貼文表示，舉辦10 場演出是「我一生中最好的禮物」。即將於9月舉行的系列演唱會將在法國巴黎舉行，這將是她罹患罕病近6年來的首次開演唱會。

患SPS後首次開演唱會

Celine Dion在 2022 年透露自己患有僵硬人症候群（SPS），這種疾病不但罕見且無法治癒，特徵是「軀幹和四肢肌肉僵硬，以及對噪音、觸摸和情緒困擾等刺激的高度敏感性，都可能引發肌肉痙攣」。當時她因此被迫取消了世界巡迴演唱會。