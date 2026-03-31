Celine Dion 9月巴黎開演唱會　巴黎鐵塔亮燈應援（有片）

天后Celine Dion在58歲生日這天宣布9月將強勢回歸，消息令全球歌迷振奮。她將在法國巴黎舉行演唱會，當地的知名地標艾菲爾鐵塔（又名巴黎鐵塔）也亮燈為她應援。
Celine Dion在58 歲生日當天，於IG上宣布復出，她的貼文表示，舉辦10 場演出是「我一生中最好的禮物」。即將於9月舉行的系列演唱會將在法國巴黎舉行，這將是她罹患罕病近6年來的首次開演唱會。
患SPS後首次開演唱會
Celine Dion在 2022 年透露自己患有僵硬人症候群（SPS），這種疾病不但罕見且無法治癒，特徵是「軀幹和四肢肌肉僵硬，以及對噪音、觸摸和情緒困擾等刺激的高度敏感性，都可能引發肌肉痙攣」。當時她因此被迫取消了世界巡迴演唱會。
Celine Dion在IG上表示，「在過去幾年，每一天，我都能感受到你們的祈禱和支持，你們的善良和愛；即使在我最艱難的時刻，你們也一直陪伴著我。」
「你們給我的幫助簡直無法用語言形容，我真的非常幸運能得到你們的支持。我非常想念你們，說起來，這讓我想起了我的生日。所以今年，我收到了人生中最棒的禮物。」
而消息一出後，法國巴黎也為這位努力抗病的天后打氣，艾菲爾鐵塔點燈，以投影文字寫下「Celine Dion」，以及多國文字的「巴黎，我準備好了！」
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