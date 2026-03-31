亡父筆記留幸運號碼　兒子照住買中千萬獎金

英國一名男子近日憑藉已故父親留下的樂透號碼，幸運贏得國家彩票100萬英鎊(約1,000萬港元)大獎，不僅為人生帶來重大轉變，也讓他直呼這是一段「與父親記憶重新連結的時刻」。

綜合報道，來自牛津郡威特尼的56歲男子Sean Hayes，其父親James Hayes於2010年過世，生前留下一本記錄樂透號碼的筆記，成為傳給兒子的遺物之一。Sean表示，父親過世初期，他曾每周使用這組號碼投注，但後來不小心遺失筆記，因此中斷多年。直到近期，他在聖誕節前後重新找回這本筆記，決定再次使用父親留下的號碼購買樂透，詎料竟然中獎。Sean回憶，中獎當天正與妻子外出約會，在當地一間酒吧時發現號碼全數命中，隨即致電彩券單位確認：「當對方確認我真的中獎100萬英鎊時，那一刻完全難以置信，這會是我一輩子都忘不了的瞬間」。