平壤狗肉餐廳落成　金正恩親自選址命名

隨著動物福利意識抬頭，部分食用狗肉的國家或地區將會禁止食用狗肉，例如南韓已立法，將於2027年初全面禁止食用狗肉。北韓首都平壤日前則舉行了一場盛大的特色餐廳竣工儀式，一間專營狗肉料理的高級餐廳於26日正式落成，且該設施由北韓最高領導人金正恩親自指導。

綜合報道，這間新落成的特色餐廳坐落於平壤市中心、風景優美的大同江畔。餐廳的主樓是兩層樓高的建築，屋頂是韓式風格，走廊沿著大同江岸延伸。報道指，金正恩總書記對此項目極為重視，不僅親自選定建築選址，更對整體設計方案進行了細緻監督。在竣工儀式上，平壤市人民委員會委員長崔熙泰發表講話，強調員工必須不斷提升食品質量與服務水準，將黨的關懷親切地傳遞給人民。