平壤狗肉餐廳落成　金正恩親自選址命名

隨著動物福利意識抬頭，部分食用狗肉的國家或地區將會禁止食用狗肉，例如南韓已立法，將於2027年初全面禁止食用狗肉。北韓首都平壤日前則舉行了一場盛大的特色餐廳竣工儀式，一間專營狗肉料理的高級餐廳於26日正式落成，且該設施由北韓最高領導人金正恩親自指導。
綜合報道，這間新落成的特色餐廳坐落於平壤市中心、風景優美的大同江畔。餐廳的主樓是兩層樓高的建築，屋頂是韓式風格，走廊沿著大同江岸延伸。報道指，金正恩總書記對此項目極為重視，不僅親自選定建築選址，更對整體設計方案進行了細緻監督。在竣工儀式上，平壤市人民委員會委員長崔熙泰發表講話，強調員工必須不斷提升食品質量與服務水準，將黨的關懷親切地傳遞給人民。
南韓明年2月全面禁止食用狗肉
在北韓傳統文化中，狗肉被譽為「甜肉」(Dangogi)，被視為極其重要的蛋白質來源，並具有增強體力、補中益氣的功效。北韓官方以往不時舉辦全國性的「狗肉烹飪大賽」，視其為民族飲食文化的一部分。
南韓則正朝向完全不同的方向發展，從動物權利與文明趨勢的角度出發。南韓已於2024年1月正式通過相關法案。由明年2月起，將嚴格禁止販售狗肉及飼養食用犬。而隨著法案通過與社會風氣轉變，南韓境內食用狗肉的機會正迅速減少，傳統狗肉產業正加速轉型或歇業。