日本北海道明日起徵收住宿稅 18個地區雙重徵稅札幌市最高徵1000日圓

日本北海道明日起徵收住宿稅，當中有18個地區另行徵稅。以札幌市為例，北海道政府加上市政府的徵稅，稅率介乎300日圓至收1,000日圓(約15港元50港元)。(資料圖片)

日本北海道政府將在明天(4月1日)起徵收「住宿稅」，入住當地酒店和民宿的旅客因應房價，須支付100日圓至500日圓(約5至25港元)稅率。除了北海道政府的住宿稅，當地18個地區亦另行開徵「住宿稅」，實際稅額將為北海道政府加上各市町村另行徵收的住宿稅。以札幌市為例，每人每晚住宿費未滿5萬日圓(約2,455港元)，住宿稅為200日圓(約10港元)；每人每晚住宿費5萬日圓以上，住宿稅為500日圓。加上北海道政府徵收的住宿稅，旅客最高須支付1,000日圓(約50港元)。

北海道政府徵收住宿稅，分3個稅率。每人每晚住宿費未滿2萬日圓(約982港元)，為100日圓(約5港元)；2萬日圓以上、未滿5萬日圓(約2,455港元)為200日圓(約10港元)；5萬日圓以上為500日圓(約25港元)。若與中央區札幌市政府的住宿稅加起來，中央區酒店徵收的住宿稅變成「未滿2萬日圓」為300日圓(約15港元)；「2萬日圓以上、未滿5萬日圓」為400日圓(約20港元)；「5萬日圓以上」則是1,000日圓。

北海道住宿稅｜料每年為北海道政府帶來45億日圓收入

《讀賣新聞》稱，北海道各地的旅宿業者忙於通知旅客這項新制，不過有業者也擔心新制會增加員工辦理旅客入住時的工作負擔。札幌市中央區一間商務酒店，已在大廳公告將在明天(4月1日)起開徵北海道政府與市府的住宿稅。不僅是旅館和酒店，入住民宿的旅客也會被徵收住宿稅，但學生校外教學等以教育為目的住宿行程，將不會被徵住宿稅。

北海道政府估計，住宿稅能帶來每年約45億日圓(約2.2億港元)稅收，將為此成立基金，與一般政府收入分開。由於住宿稅被繳納給北海道政府會出現一些時間落差，第一個實施住宿稅的2026年度，稅收預估為32億日圓(約1.57億港元)左右；扣除相關經費之後，將以補助金形式發給觀光業者約25億日圓(約1.23億港元)，用於提升服務等支出。