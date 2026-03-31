日本京都失蹤小學生疑點重重　消防員稱發現書包位置曾多次搜索

日本京都一名小學生安達結希失蹤第8日，協助搜索的消防人員對於在星期日（29日）發現男童的書包覺得可疑，因為被發現的地方是在路旁的草叢，一個黃色書包理應很顯眼，而且他們之後多次搜查，懷疑可能有人在之後放置。而最新公布指出，男童的沒有任何搭車記錄，而書包被發現位置與他失蹤的地點有3公里距離。

京都當局仍在搜索在上星期一（23日）失蹤的11歲男童安達結希。根據警察公布，他未有任何包括巴士及鐵路的乘車記錄，而書包被發現的位置，距離他失蹤的學校有3公里的山區發現。警察繼續在男童學校附近重點搜索。參與搜索的消防人員表示，當地派出包括206名消防員協助搜索，並且在整個學校附近的山區都進行搜查，並進入過附近的多個防空洞都未有發現。對於在星期日有家屬在山區的一條路旁發現有關的書包，對搜查人員來說非常不可思議，因為他們從第一日開始就已經對有關區域進行搜索，而且在該處的草叢如果出現一個黃色的書包，本身應該是很顯眼。