日本京都失蹤小學生疑點重重　消防員稱發現書包位置曾多次搜索

日本京都一名小學生安達結希失蹤第8日，協助搜索的消防人員對於在星期日（29日）發現男童的書包覺得可疑，因為被發現的地方是在路旁的草叢，一個黃色書包理應很顯眼，而且他們之後多次搜查，懷疑可能有人在之後放置。而最新公布指出，男童的沒有任何搭車記錄，而書包被發現位置與他失蹤的地點有3公里距離。
京都當局仍在搜索在上星期一（23日）失蹤的11歲男童安達結希。根據警察公布，他未有任何包括巴士及鐵路的乘車記錄，而書包被發現的位置，距離他失蹤的學校有3公里的山區發現。警察繼續在男童學校附近重點搜索。參與搜索的消防人員表示，當地派出包括206名消防員協助搜索，並且在整個學校附近的山區都進行搜查，並進入過附近的多個防空洞都未有發現。對於在星期日有家屬在山區的一條路旁發現有關的書包，對搜查人員來說非常不可思議，因為他們從第一日開始就已經對有關區域進行搜索，而且在該處的草叢如果出現一個黃色的書包，本身應該是很顯眼。
日本媒體向一些前警員查詢，有警察局透露，這種案件過去都有發生。在一些情況下，過去搜索的地方會突然出現證據或證物，這說明案件可能是有預謀的行動，或者有其他人介入的可能，即代表出現他殺的可能性也增加。安達的家長以及警察仍在繼續搜索男童的行蹤，失蹤的男童身高約135厘米，當時戴着黃色的帽，並被發現在書包之內。根據之後的報道，男童在上星期一失蹤，當時其父親駕車將男童送回學校，準備出席學校的畢業禮。不過男童因為在學校遠處下車，最後學校證實男童未有回校。而男童之後一直失蹤，至周日才發現他的書包。