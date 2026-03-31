特朗普發晦氣 叫英國等盟友買美國石油或到霍爾木茲海峽「自取」｜伊朗局勢

特朗普周二繼續在社交網發文，矛頭轉向不派艦隻到霍爾木茲海峽護航的盟友，點名英國，叫他們向美國買石油，或拿出遲來的勇氣去霍爾木茲海峽自行取石油，「你們將會開始學懂如何為自己作戰，美國再不會在那裡幫助你們，就像你們不幫助我們」。《華爾街日報》引述美國官員稱，特朗普最近向幕僚透露，不再執著於霍爾木茲海峽的重開問題，可先行與伊朗達成協議結束戰爭，之後再尋求重開該航道；因試圖打通霍爾木茲海峽或令美國軍事行動超出他原本預定的4至6周時間。
伊朗局勢｜美防長赫格塞思：未來數天將有決定性發展
美國防長赫格塞思周二在五角大樓召開簡報會，稱未來數天將有決定性發展，並指美方首要集中於尋求達成協議；若未能達協議，美國也準備好繼續打下去。他強調一切由總統特朗普決定。至於會否展開地面戰，赫格塞思指若美國對伊朗發動地面攻擊將出其不意，又聲稱空襲打擊了伊朗軍隊的士氣，引發士兵大規模逃離、關鍵人員短缺。他指伊朗政權出現改變，新政權將較舊的聰明。美軍參謀長聯席會議主席凱恩則在簡報會上稱，伊朗的軍事力量已遭削弱，美軍至今已擊沉超過150艘艦艇，並正全面癱瘓伊朗的國防工業基地，包括工廠、倉庫及核武研發實驗室，以確保伊朗無法重建戰鬥力。他指，美軍目前的打擊重點是摧毀伊朗的布雷能力及海軍目標。