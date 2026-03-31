特朗普發晦氣 叫英國等盟友買美國石油或到霍爾木茲海峽「自取」｜伊朗局勢

特朗普周二繼續在社交網發文，矛頭轉向不派艦隻到霍爾木茲海峽護航的盟友，點名英國，叫他們向美國買石油，或拿出遲來的勇氣去霍爾木茲海峽自行取石油，「你們將會開始學懂如何為自己作戰，美國再不會在那裡幫助你們，就像你們不幫助我們」。《華爾街日報》引述美國官員稱，特朗普最近向幕僚透露，不再執著於霍爾木茲海峽的重開問題，可先行與伊朗達成協議結束戰爭，之後再尋求重開該航道；因試圖打通霍爾木茲海峽或令美國軍事行動超出他原本預定的4至6周時間。