北韓黑客入侵Axios軟體　竊取美國企業加密貨幣疑用作資助核武計劃

疑似與北韓有關聯的黑客組織，近日對美國廣泛使用的開源軟體Axios發動供應鏈攻擊，將惡意程式植入更新套件，波及橫跨醫療、金融等多個產業的數千家美國企業。專家認為，此次攻擊的主要目的在於盜取加密貨幣，所得資金料將流入北韓核武與飛彈計劃，影響評估恐需數月才能完成。

《CNN》報道，3月31日上午，平壤相關黑客取得一名負責管理Axios開源軟體的開發者帳號存取權限，時間長達3小時。在此期間，凡下載該軟體更新的組織均遭植入惡意程式，迫使開發者緊急重設帳戶控制權，各地企業團隊也隨即評估影響。