未徹底阻止兒童青少年使用 澳洲政府擬控告IG、FB、TikTok、YouTube等平台違法

澳洲網絡安全監管機構表示，正考慮對Meta Platforms旗下Facebook(FB)及Instagram(IG)，以及Snapchat、TikTok以及YouTube採取法律行動，因這些平台未充分阻止16歲以下澳洲兒童和青少年使用他們的服務。
美聯社報道，專家表示，澳洲法院可能需作出裁決，在去年12月10日生效、禁止未滿16歲兒童及青少年擁有帳號的法例下，上述社交平台應採取哪些「合理措施」。
澳洲網絡安全專員格蘭特(Julie Grant)發表該禁令實施後的首份報告，要求10個平台移除所有未滿16歲澳洲用戶的帳號。報告指，雖然已有約500萬個澳洲帳號被停用，但仍有大量兒童及青少年保存其帳號、建立新帳號，甚至能通過平台的年齡驗證系統。
格蘭特表示，其辦公室對10個平台「其中半數的守法情況深感憂慮」，正蒐集證據，並稱Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok以及YouTube這5個平台仍未採取「合理措施」防止兒童及青少年擁有帳號。
若被認定系統性違規，澳洲法院最高可判處4,950萬澳元(約2.69億港元)罰款。澳洲電子安全委員會將於今年年中決定是否對這些平台提出訴訟。
同樣受年齡限制，但未被調查的平台包括Reddit、X、Kick、Threads及Twitch。澳洲通訊部長威爾斯(Anika Wells)指出，遭點名的五大平台「刻意不遵守」澳洲法律。她說：「這是一項領先全球的法律，我們是第一個這麼做的國家。這些平台當然不希望這些法規成功，因為這可能影響其他自12月10日以來跟隨澳洲步伐的國家。」
Meta回應指，將致力遵守澳洲的社交媒體禁令，但強調「準確判定網絡年齡是整個產業面臨的挑戰」。Snapchat母公司Snap Inc.表示，已依法律鎖定45萬個帳號，且每天持續增加，稱「Snapchat將持續致力採取合理措施，並支持提高澳洲兒童及青少年網絡安全的立法目標」。
TikTok拒絕評論，擁有YouTube及Google的Alphabet Inc.暫未回應。