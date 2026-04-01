未徹底阻止兒童青少年使用 澳洲政府擬控告IG、FB、TikTok、YouTube等平台違法

澳洲網絡安全監管機構表示，正考慮對Meta旗下FB及IG，以及Snapchat、TikTok以及YouTube採取法律行動，因這些平台未充分阻止16歲以下澳洲兒童和青少年使用他們的服務。(資料圖片)

澳洲網絡安全監管機構表示，正考慮對Meta Platforms旗下Facebook(FB)及Instagram(IG)，以及Snapchat、TikTok以及YouTube採取法律行動，因這些平台未充分阻止16歲以下澳洲兒童和青少年使用他們的服務。

美聯社報道，專家表示，澳洲法院可能需作出裁決，在去年12月10日生效、禁止未滿16歲兒童及青少年擁有帳號的法例下，上述社交平台應採取哪些「合理措施」。

澳洲網絡安全專員格蘭特(Julie Grant)發表該禁令實施後的首份報告，要求10個平台移除所有未滿16歲澳洲用戶的帳號。報告指，雖然已有約500萬個澳洲帳號被停用，但仍有大量兒童及青少年保存其帳號、建立新帳號，甚至能通過平台的年齡驗證系統。