發表全國講話前夕 特朗普揚言將伊朗炸至粉身碎骨｜伊朗局勢

白宮發言人萊維特稱，特朗普將於美國東岸時間周三晚9時(香港時間周四早上9時)發表全國講話，就伊朗戰事提供「重要的最新發展」。外界均關注美國是否有重大決定，分析指特朗普在過去數周對戰事的立場搖擺不定，未知美軍是否真的快將撤出戰事。特朗普周三早上即發表講話前夕，於社交網發文稱伊朗已請求美國停火，他只會在伊朗重新開放霍爾木茲海峽後才考慮，「我們正將伊朗炸至粉身碎骨，或者用他們的說法，讓他們返回石器時代」。

英國廣播公司(BBC)分析指，特朗普經常更改限期「死線」，而事態發展的時間也與美方所想的不同。他自己也曾說過「在特朗普時間裡，一天是指無窮時間」。攻擊伊朗初時，特朗普稱戰事或持續4至5周，現在已去到第五周半途。他周二說會在2至3周內結束，已承認這場戰爭較預想的還要長。另外，他在前一刻說談判快速進行，但下一刻又威脅摧毀伊朗發電廠，警告伊朗盡快開放霍爾木茲海峽。特朗普日前亦將有關通牒限期押後至4月6日。未知他發表全國講話時，會否為「快將」結束戰事給予明確的答案。

伊朗局勢｜英國將主持會議商霍爾木茲海峽重開

伊朗總統佩澤希齊揚周二與歐洲理事會主席科斯塔對話，伊朗官媒指他提到伊朗須獲保證不會再次受侵略，才會結束衝突。科斯塔其後在社交網X稱，為了局勢降溫，他促請伊朗停止攻擊區內的國家，並積極透過外交途徑，特別是與聯合國合作，以確保霍爾木茲海峽航行自由。

特朗普日前炮轟英國等盟友不派船艦到霍爾木茲海峽護航，叫他們自行解決石油供應問題。英國首相施紀賢周三稱，本周將與盟友召開會議尋求重開霍爾木茲海峽，約有35個國家參與。他指，外相顧綺慧將主持會議，商討透過外交及政治措施重開該海峽，但他承認並不容易。另外，特朗普不滿北約成員國未有在戰事中支援，重提美國退出北約。法國有官員稱，北約同盟關係是保護歐洲及大西洋地區安全，並不是在霍爾木茲海峽展開軍事行動，那是違反國際法。德國政府發言人則說，這不是特朗普首次說退出北約。