伊朗局勢，特朗普將發表全國講話，伊朗總統發公開信：對美國沒有敵意。

美以伊戰事持續超過一個月，美國總統特朗普將於本港時間今早9時發表全國講話，匯報軍事行動進展。伊朗總統佩澤希齊揚向美國人民發表公開信，指伊朗人民對其他國家沒有敵意，包括美洲、歐洲或鄰國人民；強調伊朗在現代史上從未選擇過侵略、擴張、殖民或統治的道路。

佩澤希齊揚批評美國將大量軍事基地和軍事力量集結在伊朗周邊，形成對伊朗的軍事威脅，而伊朗採取的行動是基於合法自衛權的回應，絕非發動戰爭或侵略。他呼籲美國人要看穿宣傳戰爭的迷霧，拒絕人為生造的威脅，並質疑美國政府究竟是真正奉行美國優先，抑或只是充當以色列的代理人，受以色列影響和操縱而捲入這場侵略戰爭。佩澤希齊揚又指，世界正處於十字路口，繼續走對抗之路，比以往任何時候都要付出更高昂代價，亦徒勞無功。選擇對抗抑或接觸，將影響子孫後代的未來。他在公開信中未有回應美國總統特朗普的停火提議。