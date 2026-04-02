伊朗局勢｜特朗普：能源價格上升是短期現象　未來2至3周加強打擊伊朗

美國總統特朗普於本港時間今日(2日)早上9時就伊朗戰事發表全國講話，闡述伊朗戰爭最新情況。特朗普指，美國民眾近期能源價格上升是短期現象，他指美國對伊朗戰事的核心戰略目標接近完成，正按進度很快結束，將在未來2至3周進行極其強力的打擊「讓伊朗重返石器時代」，他警告，若無法達成協議，將猛烈打擊伊朗發電廠。

特朗普整段講話大約長20分鐘，他提到，伊朗擁有核武將是不可容忍的威脅，伊朗的導彈很快就能打到美國本土、歐洲，但已被美國摧毀。特朗普指出，美國在第一次世界大戰花了1年7個月5日、越戰花了19年，時對伊朗的軍事行動僅僅花了32日，已接近完成所有的戰略目標，伊朗的海軍已經被消滅，伊朗發射導彈和無人機的能力被大幅削減，伊朗的政權更迭亦已經完成，呼籲民眾正確看待這場衝突。對於那些現時因為霍爾木茲海峽(Hormuz)被封閉無法取得能源的國家，其他國家可以考慮進口美國能源，美國不需要進口能源，未來也不會進口能源。特朗普提到進次向伊朗展開的「史詩狂怒」（Epic Fury）軍事行動，並指美國民眾近期能源價格上升是短期的現象，都是因為伊朗向中東國家的能源設施發動襲擊。