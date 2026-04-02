熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Apr-02 11:33
更新：2026-Apr-02 11:33

男子兩度試圖推人落軌　事後躲精神健康機構惹爭議(有片)

分享：
前科男兩度試圖推人落軌，事後逃到精神治療中心惹爭議。(X)

前科男兩度試圖推人落軌，事後逃到精神治療中心惹爭議。(X)

adblk4

美國西雅圖北門輕軌站早前有乘客在月台，遭到一名男子兩次企圖推落路軌，第一次導致受害者踉蹌，第二次推撞時列車正進站，受害者與列車擦身而過險些喪命，過程被監控攝錄機拍下近日曝光，令網民震驚。至於26歲疑犯犯案後逃到健康治療中心亦引起爭議。

綜合報道，事發於上月19日，乘客Peter Michael Volbren西雅圖北門輕軌站月台候車，就在列車入站台時，被人從背後猛推，Peter失衡前傾幸與列車仍有距離，詎料對方第二次將他猛推，Peter已有防範，雖被推前但僅背包被列車擦過，Peter回過神來，立即追截那兇徒。警方經調查後，發現疑兇為26歲男子Eliseo Melendez，網上影片顯示，他當日尾隨Peter到月台卻並無立即動手，而是等待時機，特意選擇列車進站時行動。最令人驚訝的是，Eliseo Melendez行作案後，逃往附近一間精神健康機構，警方於5日後才將其抓獲。

adblk5
Eliseo Melendez尾隨Peter到月台。（Ｘ） Eliseo Melendez並無立即動手，而是等待時機。（Ｘ） Eliseo Melendez特意選擇列車進站時從背後猛將Peter推向列車。（Ｘ） Eliseo Melendez特意選擇列車進站時從背後猛將Peter推向列車。（Ｘ） Eliseo Melendez特意選擇列車進站時從背後猛將Peter推向列車。（Ｘ） Peter失衡前傾幸與列車仍有距離。（Ｘ） Eliseo Melendez第二次將他猛推，Peter已有防範，雖被推前但僅背包被列車擦過。（Ｘ） Peter回過神來，立即追截那兇徒。（Ｘ）

社會對精神健康問題與隨機暴力犯罪交織存憂慮

報道提到，當警方拘捕Eliseo Melendez時，他竟辯稱「可能有人偷了我的衣服作案」，警方調查後亦發現，Eliseo Melendez2018年於教堂內傷人，2019年曾刺傷親姐姐，但被診斷為嚴重精神疾病而「不具備受審能力」，被送入州立精醫院，2022年轉入監管措施後獲釋。事件隨即引發網民熱議，不少網民難以理解一名「不具備受審能力」卻有行兇及逃避刑責的邏輯能力，例如計算出推人落路軌的「最佳」時機，作案後跑到行為健康治療中心，尋找藉口等，質疑美國司法系統對累犯處理過於寬鬆，以及，精神健康問題與隨機暴力犯罪交織，讓公共交通安全防不勝防。今次案件不涉及財物，與受害人互不相識，動機未明。Eliseo Melendez目前被羈押，等待精神評估與庭審。

adblk6

警告：影片內容涉及不當行為，切勿模仿

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務