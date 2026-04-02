男子兩度試圖推人落軌　事後躲精神健康機構惹爭議(有片)

美國西雅圖北門輕軌站早前有乘客在月台，遭到一名男子兩次企圖推落路軌，第一次導致受害者踉蹌，第二次推撞時列車正進站，受害者與列車擦身而過險些喪命，過程被監控攝錄機拍下近日曝光，令網民震驚。至於26歲疑犯犯案後逃到健康治療中心亦引起爭議。
綜合報道，事發於上月19日，乘客Peter Michael Volbren西雅圖北門輕軌站月台候車，就在列車入站台時，被人從背後猛推，Peter失衡前傾幸與列車仍有距離，詎料對方第二次將他猛推，Peter已有防範，雖被推前但僅背包被列車擦過，Peter回過神來，立即追截那兇徒。警方經調查後，發現疑兇為26歲男子Eliseo Melendez，網上影片顯示，他當日尾隨Peter到月台卻並無立即動手，而是等待時機，特意選擇列車進站時行動。最令人驚訝的是，Eliseo Melendez行作案後，逃往附近一間精神健康機構，警方於5日後才將其抓獲。
社會對精神健康問題與隨機暴力犯罪交織存憂慮
報道提到，當警方拘捕Eliseo Melendez時，他竟辯稱「可能有人偷了我的衣服作案」，警方調查後亦發現，Eliseo Melendez於2018年於教堂內傷人，2019年曾刺傷親姐姐，但被診斷為嚴重精神疾病而「不具備受審能力」，被送入州立精醫院，2022年轉入監管措施後獲釋。事件隨即引發網民熱議，不少網民難以理解一名「不具備受審能力」卻有行兇及逃避刑責的邏輯能力，例如計算出推人落路軌的「最佳」時機，作案後跑到行為健康治療中心，尋找藉口等，質疑美國司法系統對累犯處理過於寬鬆，以及，精神健康問題與隨機暴力犯罪交織，讓公共交通安全防不勝防。今次案件不涉及財物，與受害人互不相識，動機未明。Eliseo Melendez目前被羈押，等待精神評估與庭審。
警告：影片內容涉及不當行為，切勿模仿
😱 A man in Seattle narrowly avoided being pushed under an approaching light rail train— NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2026
The suspect has been identified as Elisio Melendez. He reportedly has a long history of mental illness, including schizophrenia, and has repeatedly been deemed unfit to stand trial, leading… pic.twitter.com/pkJwMRcRMO