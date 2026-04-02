男子兩度試圖推人落軌　事後躲精神健康機構惹爭議(有片)

美國西雅圖北門輕軌站早前有乘客在月台，遭到一名男子兩次企圖推落路軌，第一次導致受害者踉蹌，第二次推撞時列車正進站，受害者與列車擦身而過險些喪命，過程被監控攝錄機拍下近日曝光，令網民震驚。至於26歲疑犯犯案後逃到健康治療中心亦引起爭議。

綜合報道，事發於上月19日，乘客Peter Michael Volbren西雅圖北門輕軌站月台候車，就在列車入站台時，被人從背後猛推，Peter失衡前傾幸與列車仍有距離，詎料對方第二次將他猛推，Peter已有防範，雖被推前但僅背包被列車擦過，Peter回過神來，立即追截那兇徒。警方經調查後，發現疑兇為26歲男子Eliseo Melendez，網上影片顯示，他當日尾隨Peter到月台卻並無立即動手，而是等待時機，特意選擇列車進站時行動。最令人驚訝的是，Eliseo Melendez行作案後，逃往附近一間精神健康機構，警方於5日後才將其抓獲。