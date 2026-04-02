泰徵兵海報出現《逐玉》張凌赫劇照　陸軍上尉也是Fans(有片)

內地熱播劇《逐玉》不但於國內爆紅，甚至衝出國際，劇中飾演「武安侯」的190男星張凌赫更出現在泰國的徵兵海報上，還寫著「想像『武安侯』一樣帥氣騎馬嗎？今年4月，報名參軍，選擇騎兵部隊」。原來真有甚事，就連負責人也坦言，她很喜歡《逐玉》這部劇，希望能藉此吸引更多泰國年輕人從軍。

綜合報道，泰國一口氣推出了55條類似蹭熱點風格的海報宣傳徵兵，為了吸引年輕人，而其中一張徵兵海報，就直接引用了《逐玉》的劇照，泰國徵兵海報製作團隊——泰國皇家陸軍新媒體部負責人Bai Toey上尉表示，這部古裝劇在泰國也同樣爆紅，尤其受到年輕人的追捧，她說：「我無論是看哪個網站，總是會跳出與這部劇相關的內容」。她坦言：「自己也很喜歡這部劇」她還能用普通話唸出劇中男主角「武安侯」的名字。