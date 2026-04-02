泰徵兵海報出現《逐玉》張凌赫劇照　陸軍上尉也是Fans(有片)

內地熱播劇《逐玉》不但於國內爆紅，甚至衝出國際，劇中飾演「武安侯」的190男星張凌赫更出現在泰國的徵兵海報上，還寫著「想像『武安侯』一樣帥氣騎馬嗎？今年4月，報名參軍，選擇騎兵部隊」。原來真有甚事，就連負責人也坦言，她很喜歡《逐玉》這部劇，希望能藉此吸引更多泰國年輕人從軍。
綜合報道，泰國一口氣推出了55條類似蹭熱點風格的海報宣傳徵兵，為了吸引年輕人，而其中一張徵兵海報，就直接引用了《逐玉》的劇照，泰國徵兵海報製作團隊——泰國皇家陸軍新媒體部負責人Bai Toey上尉表示，這部古裝劇在泰國也同樣爆紅，尤其受到年輕人的追捧，她說：「我無論是看哪個網站，總是會跳出與這部劇相關的內容」。她坦言：「自己也很喜歡這部劇」她還能用普通話唸出劇中男主角「武安侯」的名字。
負責人冀《逐玉》海報提高徵兵季的報名人數
提出這一創意的是團隊中的士兵Chayuth N，他很擅長將時下年輕人的關注熱點與陸軍宣傳相結合。Bai Toey表示，由於「武安侯」騎馬馳騁的樣子非常帥氣，且恰逢泰國即將開啟的徵兵季，因此就將他騎馬的帥氣場景，與鼓勵泰國年輕人報名參加騎兵部隊相結合的創意。對於這組徵兵海報的效果，Bai Toey稱，由於海報才剛發布不久，目前暫時還沒有看到對報名參軍人數上的實際影響，不過這組海報一發布，就受到了泰國很多年輕人的歡迎，「他們(指泰國年輕人)都很喜歡這部劇，也很喜歡這組海報，我們希望能趁著這部劇的大火，提高這個徵兵季的報名參軍人數」。