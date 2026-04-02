俄烏戰爭｜無國界醫生烏克蘭開設流動診所　向暫住避難所人民提供醫療護理

俄羅斯入侵烏克蘭至今4年，截至去年12月，聯合國難民署估計約380萬人在烏克蘭境內流離失所。無國界醫生在當地的避難所開設流動診所。2025年，組織的流動診所提供了9,500次診症，比2024的4,327次超出逾一倍。 在烏克蘭東部第聶伯羅（Dnipro），城內一幢荒廢逾10年、原為科研中心的大樓，自2022年戰爭爆發後改建成避難所，至今有近270人居住。無國界醫生在這幢大樓開設了流動診所，令暫住的流徙者獲得僅存的醫療護理。在烏克蘭土生土長的獲獎攝影記者科切托娃（JuliaKochetova），受無國界醫生邀請，採訪第聶伯羅避難所住客，讓大家了解烏克蘭人在戰火之下的生活日常。

在寒冷和漆黑中生活 第聶伯羅冬季嚴寒，1月的平均溫度僅負3度。俄軍持續攻擊當地能源設施，導致電力與供暖系統經常中斷。有日大樓停電，慕拉雪琪娜（Yuliia Murashkina）正在準備早餐，電磁爐因無電而停用，只好以石油氣爐烹煮班戟，陽光成為她唯一能依靠的光源。 慕拉雪琪娜2014年因戰爭離開自小長大的城市，輾轉來到第聶伯羅。她忙著烹煮班戟，原來為了一解孫女薩莎（Sasha）的饞嘴。薩莎今年3歲，與許多同歲女孩一樣，她喜歡粉紅色，懂得用英語報數；不同的是，她在戰爭中出生，在這幢大樓中度過至今的童年，知道戰爭是怎麼回事。

薩莎在旁邊睡著了，年僅兩個月大的弟弟達米爾（Damir）則躺在床尾，家人正替他更衣、清潔身體。達米爾自出生僅洗過兩次澡，第一次是他剛出生時；第二次則是大樓難得有電有熱水的一天。

家僅存在夢境和回憶之中 67歲的巴比舍娃（ZinaidaBabisheva）曾住在近300公里外的利曼（Lyman），她在當地有一個漂亮的花園，每年盛放着蘋果、櫻桃、玫瑰和百合。但這個家已被戰爭摧毀，僅存在她的夢境和回憶之中。

與貓一起流離失所 65歲的庫兹緬科（Liubov Kuzmenko）來自北頓涅茨克（Siverskodonetsk）。她與貓一同離開故鄉，在疏散巴士到達前20分鐘，貓不見了，庫兹緬科知道絕不能丟下貓離開。幸運的是，他們倆最後重聚，在流離失所中至少可以互相扶持。

避難所的管理員 克拉夫琴科（Anastasiia Kravchenko）同樣住在大樓之中，同時是避難所管理員。戰爭之中，喜慶或成為居民之間的曙光。克拉夫琴科憶述：「有一對來自不同城市的男女，在這避難所相遇相愛，決定結婚，我們就為他們舉辦一場真正的婚禮。」

戰爭與日常生活並存 阿布塞梅托娃（Ainur Absemetova）曾在2024至25年間在烏克蘭擔任無國界醫生當地項目總管，她對當地最深刻的印象是，儘管一切困難，生活依然繼續。阿布塞梅托娃說：「人們仍會去劇院、電影院、咖啡店、健身房，慶祝日常的小小時刻。同時，戰爭已融入日常生活。空襲警報、爆炸聲、停電與悲傷開始成為常態。戰爭的常態化是衝突中最令人不安的面向之一，因為當暴力變得熟悉時，人們對安全、失落與未來的看法、感受與認知都被重塑。」

維持正常生活可以成為生存策略，但也可能掩蓋未解決的創傷。有見及此，無國界醫生在烏克蘭提供心理支援，並開設了一間名為「Vidnovlennia」的診所（烏克蘭語意為「復原」），為受戰爭影響的人士提供心理支援。