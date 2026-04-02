奈良美智《無可奈何》以150億成交　創南韓藝術品拍賣最高紀錄(有片)

首爾拍賣行3月31日在首爾江南中心舉行的「當代藝術拍賣會」， 日本藝術家奈良美智(Yoshitomo Nara)2016年的作品《無可奈何》(Nothing about it)，以150億韓元(約7,800萬港元)成交，創下南韓藝術品拍賣最高紀錄。

綜合報道，《無可奈何》寬162厘米、高194厘米，是奈良美智尺寸較大的作品之一，畫中人物是他獨特的少女肖像畫，其純真的眼神與無表情的面容，常常流露出淡淡的孤獨或不安。這次拍賣標誌著南韓首次有藝術品成交金額超過100億韓元，打破去年11月在拍賣會上以94億韓元(約4,800萬港元)成交的《花束》；這幅畫是藝術大師、被譽為色彩魔術師的Marc Chagall在1937年的作品。