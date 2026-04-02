日本拉麵店禁止客人用手機惹議　律師解釋相關權利

日本琦玉縣的一間人氣拉麵店，因為在店內貼出告示，禁止顧客在食麵時使用智能電話，事件在網上引起討論。日本媒體向店家查詢，店主稱是因為很多客人會將手機放在調味料上看影片，造成衛生問題。而律師就指出，如果店家在事前已提醒客人就可以，而且店家確實有原因可以因應衛生問題，禁止客人繼續用手機。
在春日部市的一家拉麵店，店內以魚乾製作的煮干醬汁聞名。不過店家在今年1月底就在社交平台發文，並在店內貼出告示，表示店內禁止在用餐時使用智能電話，違規會被趕走，並且不會退款。拉麵店沒有禁止顧客在等待拉麵上檯前使用手機，也不阻止食客拍攝拉麵的照片，就只禁止用餐時使用手機。
【煮干乱舞 店内ルール】— 煮干乱舞 (@niboshiranbu) January 30, 2026
お食事中のスマホ禁止
守れない方は迷惑なのでお帰りください。
返金はしません。 pic.twitter.com/4PKTXwPSzW
店主：不喜歡遵守就不要來
店主在接受媒體訪問表示，這起於他見到有顧客，將手機放置於調味料之上。他指：「他們應該了解到，這（調味料）是每個人都會接觸的東西。來到店內就應該遵守店的規則，不喜歡的話就不要來。」他續指：「我明白有些事情是無法避免的，畢竟這是『個人的時間』，但他們也需要注意一些事情，因為他們是在和其他人一起用餐。」
對於有關於店家表明不會退款可能引起的法律問題，日本的律師表示：「現時沒有法例表明在餐廳觀看手機是否違法，原則上這是被允許。而重點在於『事前通知』。如果餐廳張貼出告示，顧客進入後，就代表與餐廳達成了協議，即『不准觀看影片』，如果沒有告示或張貼告示，則不存在這種協議，餐廳也無權阻止顧客。」律師又表示，法律有規定即使沒有作出告知，餐廳當顧客有不衛生的行為，如將智慧型手機放在調味品上，有權阻止他們用餐後仍不斷觀看手機的客人繼續使用手機。