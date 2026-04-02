日本拉麵店禁止客人用手機惹議　律師解釋相關權利

日本琦玉縣的一間人氣拉麵店，因為在店內貼出告示，禁止顧客在食麵時使用智能電話，事件在網上引起討論。日本媒體向店家查詢，店主稱是因為很多客人會將手機放在調味料上看影片，造成衛生問題。而律師就指出，如果店家在事前已提醒客人就可以，而且店家確實有原因可以因應衛生問題，禁止客人繼續用手機。

在春日部市的一家拉麵店，店內以魚乾製作的煮干醬汁聞名。不過店家在今年1月底就在社交平台發文，並在店內貼出告示，表示店內禁止在用餐時使用智能電話，違規會被趕走，並且不會退款。拉麵店沒有禁止顧客在等待拉麵上檯前使用手機，也不阻止食客拍攝拉麵的照片，就只禁止用餐時使用手機。