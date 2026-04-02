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國際
出版：2026-Apr-02 17:10
更新：2026-Apr-02 17:10

澳洲管制博彩廣告　限制地點及時間避免兒童接觸

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澳洲總理阿爾巴內塞。(路透社)

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澳洲政府公布推出有關博彩廣告的改革草案，這是這個人均博彩損失金額最高的國家在壓力下進行的改革。澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）在記者會上指，要確保未成年人接觸到博彩廣告。

阿爾巴內塞周四（2日）在國家記者俱樂部發表演說，公開有關澳洲政府的改革報告，這是2023年澳洲議會提交有關調查報告及提出建議後，澳洲政府在超過1,000日後才作出回應。在阿爾巴內塞的建議包括限制電視播映博彩廣告的時間，在早上6點至晚上8點30分之間每小時最多播放3條，並且在任何體育賽事直播中都將完全禁止播放博彩廣告。同時在上下課的接載時間中，禁止在電台播放博彩廣告。還有名人或運動員禁止出現在博彩廣告之上，同時互聯網上博彩廣告，只有在限制只有成年人登入並可選擇退出的情況下才能展示。而博彩廣告也不能在體育場地、運動員及裁判等身上展示。

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有關的建議一方面引起澳洲的博彩業界、媒體以及體育組織反對，而反對博彩廣告的組織又認為並不足夠。澳洲負責任博彩協會（Responsible Wagering Australia）在聲明表示，新措施「過於嚴苛」，並開創了一個「危險的先例」。他們指：「今日限制的是賭博廣告，明天就是酒精，之後是含糖飲料、快餐、關鍵礦產，誰知道接下來還會是甚麼。」協會指政府的做法，未有顧及在澳洲支持着3萬個職位，並為「體育比賽、賽馬及廣播行業提供重要資金」。然而倡議組織則認為，政府應全面在網上及廣播媒體中禁止博彩廣告，指澳洲政府的建議並不足夠。澳洲政府將在5月的國會上提交報告。

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