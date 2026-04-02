沖繩沉船事故女學生家屬批評學校　涉事反對組織始道歉

日本沖繩縣在上月發生的船隻被大浪打翻，導致一名女高中生及一名船長死亡的事故。女高中生的家屬昨日（1日）在網上公開批評學校妄顧學生的安全，而涉事的抗議組織在今日也發表道歉聲明。至於與組織相關的在野黨領袖，卻在記者會上反指是因為政府容許美軍基地搬遷，才引發抗議，繼而導致事件引起爭議，該黨黨魁之後卻拒絕回應有關評論。

上月16日，兩艘屬於抗議美軍在邊野古設置新美軍基地團體擁有的船隻，在邊野古基地對開海邊被大浪打翻，其中一名女高中生，17歲的武石知華因為救生衣被船隻纏上，未能逃生而溺斃。事後政府證實有關船隻未有按規定登記載客，而有關的行程中，學校未曾向家長提及船隻屬於具政治背景的抗議團體，同時也沒有安排教師登船，事件引起家長不滿。武石知華的家屬，在周三於網上批評事件。