沖繩沉船事故女學生家屬批評學校　涉事反對組織始道歉

日本沖繩縣在上月發生的船隻被大浪打翻，導致一名女高中生及一名船長死亡的事故。女高中生的家屬昨日（1日）在網上公開批評學校妄顧學生的安全，而涉事的抗議組織在今日也發表道歉聲明。至於與組織相關的在野黨領袖，卻在記者會上反指是因為政府容許美軍基地搬遷，才引發抗議，繼而導致事件引起爭議，該黨黨魁之後卻拒絕回應有關評論。
上月16日，兩艘屬於抗議美軍在邊野古設置新美軍基地團體擁有的船隻，在邊野古基地對開海邊被大浪打翻，其中一名女高中生，17歲的武石知華因為救生衣被船隻纏上，未能逃生而溺斃。事後政府證實有關船隻未有按規定登記載客，而有關的行程中，學校未曾向家長提及船隻屬於具政治背景的抗議團體，同時也沒有安排教師登船，事件引起家長不滿。武石知華的家屬，在周三於網上批評事件。
家長批評，學校管理失職，也沒有在事前確保安全。他們批評安排學生登上有關的船隻，已具有特定的政治立場。他們指出，即使事實上學生沒有政治目的，但船隻意外後，學生也被誤為參與反對活動。這有違教育基本的法則。涉事的「直升機基地反對協會」在今日才公開為事件道歉。協會表示：「這本應是和平教育以及珍惜生命的重要學習場所，對未能保護這些寶貴的生命，我們深感責任重大。」組織表示向死者的家屬及受影響的人致以最真摯的歉意，同時會與有關當局合作查明事故原因。
在野黨反指控政府容許美軍基地建設
據日本網民揭露，有關的「直升機基地反對協會」獲得日本的在野社會民主黨支持。社民黨的幹事長服部良一在記者會指責是因為政府持續讓邊野古建造美軍基地所致，社民黨的黨魁在昨日被問及事件時，就拒絕回應事件。