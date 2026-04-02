日本京都小學生失蹤事件增疑團　附近所有閉路電視未見蹤影

日本京都11歲小學生，安達結希的失蹤超過一星期。京都府警察公布，已翻查學校附近的閉路電視，發現全部都沒有拍到安達的蹤影，令事件更添謎團。而在之前一日，當局透露被發現的書包中沒有污漬以及沒有被雨水弄濕，與被發現的地點及天氣狀況完全不同，因此不排除是有人故意事後放置當地。
就讀京都南丹市立園部小學的安達結希，上月23日被父親接載上學後，於學校附近停車場與學校間的道路失蹤。當局今日（2日）起擴大搜索範圍。而警察最新的公布，指在當日有拍到安達父親的車在附近出沒，然而附近的所有閉路電視影片，都沒有拍到安達媧希的蹤影。日本媒體亦從其他的家長獲得一些片段，在其父親表示到達停車場後的20分鐘，車內的錄影沒有見到安達的身影，然而影片顯示，在有關路段是持續有學生及家長出入。
書包沒有污漬及淋濕
直至星期日（3月29日），有家屬在距離學校約3公里的一條路邊，發現一個屬於安達結希的黃色書包，然而書包卻充滿可疑之處。據搜索的消防人員表示，他們至少3次在有關的山路上搜索，但是以當地的植披以及書包的顏色，搜索人員不可能沒察覺。而另一可疑點是，在男童失蹤的幾日後，在25日該處一帶有下雨，可以書包沒有被水浸濕的痕跡，更重要時書包表面沒有污漬，不像是被棄置在該處多日。而據山路一帶的居民表示，山路狹窄以及沒有路燈，很少人會步行走過該山路，因此懷疑男童是被車載走。
根據警察之前公布，安達結希沒有任何乘車的記錄，包括當地的鐵路及巴士，同時至今未有任何人目擊過安達出現，令事件增添謎團。有前警察在電視節目上分析，認為警方可能沒有公布一些重要的資訊，