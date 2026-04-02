日本京都小學生失蹤事件增疑團　附近所有閉路電視未見蹤影

日本京都11歲小學生，安達結希的失蹤超過一星期。京都府警察公布，已翻查學校附近的閉路電視，發現全部都沒有拍到安達的蹤影，令事件更添謎團。而在之前一日，當局透露被發現的書包中沒有污漬以及沒有被雨水弄濕，與被發現的地點及天氣狀況完全不同，因此不排除是有人故意事後放置當地。

就讀京都南丹市立園部小學的安達結希，上月23日被父親接載上學後，於學校附近停車場與學校間的道路失蹤。當局今日（2日）起擴大搜索範圍。而警察最新的公布，指在當日有拍到安達父親的車在附近出沒，然而附近的所有閉路電視影片，都沒有拍到安達媧希的蹤影。日本媒體亦從其他的家長獲得一些片段，在其父親表示到達停車場後的20分鐘，車內的錄影沒有見到安達的身影，然而影片顯示，在有關路段是持續有學生及家長出入。