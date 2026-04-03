黑幫街頭開槍掃射　7月大嬰兒無辜中流彈亡(有片)

美國紐約街頭發生幫派開槍，一名嬰兒中流彈死亡。事發於當地時間1日下午1時20分許，2名騎乘機車的男子急駛過布魯克林街道，後座男子向聚集在街角的人群開了至少2槍。這起駭人槍擊案導致一名7個月大的嬰兒不幸遭流彈擊中身亡，案件被視為與幫派有關的暴力衝突。

一名槍擊案嫌犯仍在逃 警方追捕中

根據《CNN》，紐約市長Zohran Mamdani在現場附近舉行記者會稱：「沒有言語能夠撫平這個家庭此刻的心碎。一個才剛開始的生命，在瞬間被奪走了」。警察局長Jessica Tisch則稱此為「令人震驚的悲劇」，並以母親的身份表示無法想像該家庭所承受的痛苦。

嫌犯開槍後加速逃逸，在2個街區外與迎面而來的汽車發生碰撞。Jessica Tisch指出，撞擊力道之大，導致嫌犯被甩飛。其中一人在碰撞中受傷被送往醫院，目前因涉入另一樁案件被羈押。另一名嫌犯則逃逸，截至案發當日下午仍未被逮捕。警方正利用社區監視器影像追蹤機車的行進路線，全力追捕嫌犯。截至4月1日，據紐約市警察局（NYPD）統計，該市今年共發生52宗兇殺案，較去年同期下降29%。儘管犯罪率整體下降，Zohran Mamdani指，這宗嬰兒無辜喪生的悲劇提醒大家，仍需投入更多努力來減少槍支暴力。