伊朗局勢｜美以炸斷德黑蘭大橋　特朗普：伊朗是時候達成協議(有片)

美國及以色列聯合攻擊伊朗戰事持續升級。美國總統特朗普1日於全國講話中表明，未來2至3周對伊朗進行強力打擊。他周四(2日)在社交平台上載一條炸毀橋樑的片段，顯示伊朗最高橋樑——卡拉季市(Karaj)貝伊克公路橋(B1大橋)坍塌。特朗普警告，伊朗是時候達成協議，否則將會太遲。
特朗普在威脅要將伊朗炸回石器時代的數小時後，就在旗下社交平台X發片表示，「伊朗最大的橋樑倒塌，再也無法使用——還會陸續有來！是時候讓伊朗達成協議，以免為時已晚，曾有潛力成為偉大國家的一切都將化為烏有！」
美國國防部官員則指，打擊該大橋的主因是其已被伊朗武裝部隊徵用，作為祕密運送導彈部件的關鍵通道。據指，伊朗利用大型集裝箱將導彈組裝件由德黑蘭運往西部發射場，而該橋正是後勤支援的咽喉。美方警告，這可能只是針對伊朗能源、水利及交通設施大規模攻擊的開端。
伊朗：美以空襲釀8平民死亡 95人受傷
伊朗傳媒報道，這條被稱為中東最高、連接德黑蘭和卡拉季的橋樑，2日遭美國和以色列空襲受損，並造成8名平民死亡，95人受傷。有關路段已全面封閉。伊朗外長阿拉格齊在社交平台發文，指破壞民用設施，不會迫使伊朗投降，更指「每一座橋樑和每一棟建築都將重建得更加堅固。」
伊朗繼續攻擊區內的美國和以色列目標，聲稱打擊地區內與美國相關的鋼鐵和鋁業設施，及美國科技巨頭甲骨文和亞馬遜分別位於阿聯酋迪拜和巴林的數據中心，但迪拜政府否認消息。革命衛隊早前宣布，將18間美國信息通信技術和人工智能企業列為合法打擊目標，涉及思科、惠普、英特爾、甲骨文及微軟等。
April 2, 2026