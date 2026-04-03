伊朗局勢｜美以炸斷德黑蘭大橋　特朗普：伊朗是時候達成協議(有片)

美國及以色列聯合攻擊伊朗戰事持續升級。美國總統特朗普1日於全國講話中表明，未來2至3周對伊朗進行強力打擊。他周四(2日)在社交平台上載一條炸毀橋樑的片段，顯示伊朗最高橋樑——卡拉季市(Karaj)貝伊克公路橋(B1大橋)坍塌。特朗普警告，伊朗是時候達成協議，否則將會太遲。

特朗普在威脅要將伊朗炸回石器時代的數小時後，就在旗下社交平台X發片表示，「伊朗最大的橋樑倒塌，再也無法使用——還會陸續有來！是時候讓伊朗達成協議，以免為時已晚，曾有潛力成為偉大國家的一切都將化為烏有！」