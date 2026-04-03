據指不滿受愛潑斯坦案牽連　特朗普解僱司法部長邦迪

美國總統特朗普於當地時間周四(2日)宣布，司法部長邦迪(Pam Bondi)將離開職位，結束爭議不斷的任期。據特朗普的聲明，她未來將轉任私人公司的要職。據美聯社報道，邦迪的去職恐怕與司法部處理已故富商淫媒愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)案有關，由於司法部處理此案的方式導致特朗普政府一度遭受質疑，而引發特朗普不滿。消息人士透露，隨著特朗普自身的挫折感增加，他開始私下討論解僱邦迪。

特朗普在聲明中表示：「邦迪是一位偉大的美國愛國者和忠實的朋友，她在過去一年忠誠地擔任我的司法部長，我們愛邦迪，她將轉任私營部門一個非常需要且重要的新工作，具體將在不久的將來宣布。」特朗普已任命前私人律師布蘭奇(Todd Blanche)為代理司法部長。三位知情人士向美聯社透露，特朗普已私下討論由現任環保署署長Lee Zeldin擔任永久人選。