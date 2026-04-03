13歲少女失蹤32年竟奇蹟尋獲　警長：現代科技助破案

綜合報道，當年年僅13歲的Christina Marie Plante，於1994年5月19日中午約12時30分，從家中步行前往馬廄餵馬後失蹤。根據吉拉郡警長Adam J. Shepherd表示，當時警方曾動用地方和區域資源展開「大規模搜索行動」，並將Christin的資料登記在全國失蹤兒童資料庫中，同時在該地區、州內和全國各地分發尋人啟事。「儘管進行了徹底的地面搜索、訪談和調查跟進，當時並未發現任何可行線索。」這名少女最後一次被目擊時穿著短褲、T恤和網球鞋，警方將其列為「失蹤/處於危險中且情況可疑」的案件。

這宗案件數十年來始終懸而未決，但調查人員持續重新檢視證據並追查所有新出現的資訊。警長辦公室後來成立了專門處理未解決案件的專案小組，Adam表示，偵探們利用「科技進步、現代調查技術和詳細的案件審查」發展出新的線索，「最終導致了突破性進展」。出於「尊重Christina的隱私和福祉」，Adam警長並未透露Christina被發現的地點，也未分享任何關於她失蹤情況的細節。警長僅表示調查人員已確認她的身分，而她作為失蹤人口的狀態「已正式解除」。Adam強調此案：「凸顯了冷案審查計劃的重要性以及不斷發展的科技在為家庭和社區帶來期盼已久的答案方面的影響」。他同時表示，警長辦公室「仍然致力於追查所有未解決的案件」。