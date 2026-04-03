激罕野外抹香鯨分娩曝光　揭9「助產士」輪流托舉助BB吸氣(有片)

科學家近日發表一段於2023年7月拍攝的罕見畫面，顯示一條雌性抹香鯨分娩，來自兩個不同家族、不論有否血緣，9條雌性抹香鯨組成「助產士團」支援，輪流托舉初生鯨B到水面換氣至少3小時，直至鯨B學懂游泳。

綜合報道，目前全球已知的93種鯨豚中，只有9種被人在野外觀察過生產過程，2023年7月8日，來自「鯨語翻譯計畫」(Project CETI (Cetacean Translation Initiative))的團隊乘船到加勒比海的多明尼加附近海域，觀察一群共有11條的抹香鯨群，其中，一條19歲的雌鯨「圈圈」(Rounder)即將生下第二個孩子，她被家人和其他鯨魚環繞，鯨群中有約一半的抹香鯨和圈圈沒有血緣關係。在該區域研究抹香鯨家族長達20年的計畫創辦人兼負責人David Gruber表示，當日觀察了2個小時後，鯨群裡冒出劇烈的水花，並出現血跡，隨後看到一條小抹香鯨的頭部浮出水面，牠的媽媽立即將牠托上水面。」整個生產過程持續34分鐘。