激罕野外抹香鯨分娩曝光　揭9「助產士」輪流托舉助BB吸氣(有片)

科學家近日發表一段於2023年7月拍攝的罕見畫面，顯示一條雌性抹香鯨分娩，來自兩個不同家族、不論有否血緣，9條雌性抹香鯨組成「助產士團」支援，輪流托舉初生鯨B到水面換氣至少3小時，直至鯨B學懂游泳。
綜合報道，目前全球已知的93種鯨豚中，只有9種被人在野外觀察過生產過程，2023年7月8日，來自「鯨語翻譯計畫」(Project CETI (Cetacean Translation Initiative))的團隊乘船到加勒比海的多明尼加附近海域，觀察一群共有11條的抹香鯨群，其中，一條19歲的雌鯨「圈圈」(Rounder)即將生下第二個孩子，她被家人和其他鯨魚環繞，鯨群中有約一半的抹香鯨和圈圈沒有血緣關係。在該區域研究抹香鯨家族長達20年的計畫創辦人兼負責人David Gruber表示，當日觀察了2個小時後，鯨群裡冒出劇烈的水花，並出現血跡，隨後看到一條小抹香鯨的頭部浮出水面，牠的媽媽立即將牠托上水面。」整個生產過程持續34分鐘。
輪流托舉鯨B上水面換氣3小時
分娩期間，由其他成年雌鯨組成的助產士團，潛入圈圈的背鰭下方，不時仰面對著圈圈的產道開口，直至鯨B出生後，所有鯨群的行為迅速改變，用身體夾住鯨B，用頭輕碰牠，把牠推上水面，在水面上把鯨B推到自己身上，或把鯨B從自己身上推到其他鯨魚身上，讓牠換氣，這樣的行為持續了3個小時，直到鯨B能夠自行游泳。團隊成員Shane Ger說：「這是第一次在非靈長類動物中發現助產現象，祖母對正在生產的孫女給予跨代支持，其他沒有親緣關係的雌鯨也伸出援手，這種景象真是讓人嘆為觀止。」
小抹香鯨能夠活過第一年預示能順利長大
報道指，鯨豚的遠古祖先離開水域並適應陸地生活後，牠們是唯一重返海洋的哺乳動物，為了防止新生兒溺水，鯨豚演化出了一些獨特的技巧。鯨B是尾巴先冒出，不是像其他哺乳動物那樣從頭部先產出，雖然鯨B在出生後幾個小時內就能成為游泳健將，但牠們剛出生時依然會下沉。其他鯨魚把鯨B托起是為了防止鯨B下沉，同時也幫助牠呼吸第一口空氣。在近5個半小時的時間裡，研究人員從船上觀察、用無人機拍攝，並記錄水下的聲音，他們收集的資料於近日發表於《科學報告》(Scientific Reports)和《科學》(Science)期刊，讓大眾得以窺見鯨群令人驚嘆的行為。2023年拍攝到這條抹香鯨B出生後，鯨群消失了一年多，直到2025年7月25日，人們才再次發現這條小鯨魚和鯨群中的另外兩條小鯨魚在一起。鯨語翻譯計畫團隊表示，小抹香鯨能夠活過第一年是個好預兆，預示著牠能夠順利長大。