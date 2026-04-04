伊朗局勢｜開戰後第一艘天然氣油輪抵日　45艘仍滯留海峽

日本商船三井公司的巴拿馬籍LNG油輪3日確認平安通過霍爾木茲海峽抵達日本。（圖／NTV）

自美伊開戰以來，伊朗持續關閉全球經濟命脈霍爾木茲海峽，液化天然氣（LNG）無法透過船隻到達各國，國際油價高漲，不過日本商船三井公司1艘340萬噸的原油油輪3日確認已從阿拉伯聯合酋長國通過霍爾木茲海峽，安全返抵日本，這是目前首次記錄。

可提供日本一日所需

據《NTV》、《讀賣新聞》報道，這艘油輪全長約340米、最大載油量達31萬公噸，據日本經濟產業省推估，這個數量約可提供日本一日所需。

據報，這艘油輪2月25日從阿聯酋出發，之後遇上美國、以色列與伊朗2月28日開戰，截至目前為止，已有45艘與日本有關的船隻被迫停留在波斯灣霍爾木茲海峽以西的區域。