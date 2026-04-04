伊朗局勢｜開戰後第一艘天然氣油輪抵日　45艘仍滯留海峽

自美伊開戰以來，伊朗持續關閉全球經濟命脈霍爾木茲海峽，液化天然氣（LNG）無法透過船隻到達各國，國際油價高漲，不過日本商船三井公司1艘340萬噸的原油油輪3日確認已從阿拉伯聯合酋長國通過霍爾木茲海峽，安全返抵日本，這是目前首次記錄。
可提供日本一日所需
據《NTV》、《讀賣新聞》報道，這艘油輪全長約340米、最大載油量達31萬公噸，據日本經濟產業省推估，這個數量約可提供日本一日所需。
據報，這艘油輪2月25日從阿聯酋出發，之後遇上美國、以色列與伊朗2月28日開戰，截至目前為止，已有45艘與日本有關的船隻被迫停留在波斯灣霍爾木茲海峽以西的區域。
以海底管道輸出所載運的原油
商船三井公司3日表示，這艘油輪由商船三井與巴拿馬籍船舶公司「SOHAR LNG」共同持有，是目前為止第一艘得以離開霍爾木茲海峽的油輪。不過商船三井並未說明船隻得以放行的原因，或是船上是否有日本籍船員與人數，僅表示船上人員和船隻都平安無事，未來也會以船員、船隻及貨物的安全為任務優先目標。
據《NTV》報道，航海追蹤紀錄上，現在已經沒有其他通過霍爾木茲海峽駛向日本的船隻，而該艘LNG油輪已經到達東京灣千葉縣袖浦市，正以海底管道輸出所載運的原油。
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