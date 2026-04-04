伊朗局勢｜F-15機師恐成戰俘　專家：美軍搜救任務極危險

美軍一架F-15戰機在伊朗境內遭砲火擊中墜毁，機上2名飛行員1人平安獲救，另1人下落不明。美方已進行搜救任務，據專家指出，與此同時伊朗方面也在找人，因此搜救任務分秒必爭。
據BBC引述軍事戰略專家報道，被擊落的美國戰鬥機失蹤機組人員的搜尋工作非常緊迫，因為伊朗也在爭分奪秒地尋找。軍事戰略家、美國高級外交官傑佛里（James Jeffrey）說：「這是我所知的最危險的軍事任務。」
屬空軍特種作戰人員
此類任務通常由直升機執行，並有加油機支援，同時還有其他軍用飛機待命，用於進行打擊和巡邏。周五從伊朗流出的已核實影片似乎顯示，他們正在古澤斯旦省（Khuzestan）上空進行此類任務。
傑佛里告訴BBC：「這些人是空軍特種作戰人員，他們的訓練水平幾乎與三角洲部隊和海軍海豹突擊隊第六分隊相當，而且他們還具備醫療能力。只要他們認為還有一線希望，他們就會一直尋找飛行員，直到找到為止。」
智庫「國防優先事項」的高級研究員兼軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）指出，當一架噴射機在敵方領土上被擊落時，該飛機的飛行員和機組人員也接受過應對這種情況的專業訓練。
接受過生存技能訓練
「他們的首要任務是活下去，避免被俘。他們接受的訓練是——假設他們身體狀況允許，並且沒有受傷到無法行動——盡快逃離彈射地點，並隱藏自己以確保安全。」。
卡瓦納補充說，飛行員們還接受過生存技能訓練，這樣他們就可以在沒有食物或水的情況下生存，或盡可能長時間地從當地地形中尋找資源。
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