伊朗局勢｜F-15機師恐成戰俘　專家：美軍搜救任務極危險

美軍一架F-15戰機在伊朗境內遭砲火擊中墜毁，機上2名飛行員1人平安獲救，另1人下落不明。美方已進行搜救任務，據專家指出，與此同時伊朗方面也在找人，因此搜救任務分秒必爭。

據BBC引述軍事戰略專家報道，被擊落的美國戰鬥機失蹤機組人員的搜尋工作非常緊迫，因為伊朗也在爭分奪秒地尋找。軍事戰略家、美國高級外交官傑佛里（James Jeffrey）說：「這是我所知的最危險的軍事任務。」

屬空軍特種作戰人員

此類任務通常由直升機執行，並有加油機支援，同時還有其他軍用飛機待命，用於進行打擊和巡邏。周五從伊朗流出的已核實影片似乎顯示，他們正在古澤斯旦省（Khuzestan）上空進行此類任務。