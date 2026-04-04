伊朗局勢｜美國多架軍機被擊中　伊國會議長嘲目標「降級」

一架美軍F-15戰機在伊朗境內遭到擊落，隨後再傳出另一架A-10雷霆二式攻擊機（A-10 Warthog）在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）附近的波斯灣地區墜毀。美國總統特朗普的國家安全團隊已在白宮召開緊急會議。

據一位白宮高級官員透露，特朗普一整天都在橢圓形辦公室工作，接收最新消息。

「簡直是天才！」

與此同時，伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad Qalibaf）對美國大開嘲諷，他在X平台上發文：「他們發動這場精彩絕倫的無戰略戰爭，現在已經從『政權更迭』降級為『嘿！誰能找到我們的飛行員？拜託了？』多麼不可思議的進步啊！簡直是天才！」