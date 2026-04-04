伊朗局勢｜美國多架軍機被擊中　伊國會議長嘲目標「降級」

一架美軍F-15戰機在伊朗境內遭到擊落，隨後再傳出另一架A-10雷霆二式攻擊機（A-10 Warthog）在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）附近的波斯灣地區墜毀。美國總統特朗普的國家安全團隊已在白宮召開緊急會議。
據一位白宮高級官員透露，特朗普一整天都在橢圓形辦公室工作，接收最新消息。
「簡直是天才！」
與此同時，伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad Qalibaf）對美國大開嘲諷，他在X平台上發文：「他們發動這場精彩絕倫的無戰略戰爭，現在已經從『政權更迭』降級為『嘿！誰能找到我們的飛行員？拜託了？』多麼不可思議的進步啊！簡直是天才！」
據三名美國官員稱，墜毀的雙座F-15E戰鬥機上的一名機組人員已獲救。該官員表示，另一名機組人員的情況尚不清楚，搜救行動目前正在進行中。
墜毀於科威特境內
官員稱，在搜救行動中，兩架黑鷹直升機也遭到來襲火力擊中。黑鷹直升機上的一些機組人員受傷，但兩架直升機都已返回基地。
據一位美國官員透露，一架為任務提供近距離空中支援的美國空軍單座A-10「疣豬」攻擊機在伊朗上空遭到來襲火力擊中，墜毀於科威特境內。該官員稱，飛行員已被救出，但目前情況不明。
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