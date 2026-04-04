美國太空總署（NASA）於當地時間3日釋出阿提密斯2號（Artemis II）任務太空人拍攝的首批地球照片，這些照片是在太空船離開地球軌道數小時後所拍攝。
由任務指揮官威斯曼（Reid Wiseman）所拍攝的第一張照片呈現了整個地球，南北極光同時在兩極閃耀。照片右下角還可見到黃道光，這是太陽光反射太陽系中的塵埃所產生的現象。NASA在照片說明中簡單寫道：「哈囉，世界。」
「太陽正在地球背後落下」
加拿大太空人漢森（Jeremy Hansen）向NASA任務控制中心的太空船通訊員表示，阿提密斯2號的組員們在飛出地球軌道後「全都黏在窗戶上」並「拍攝照片」。
威斯曼在週四晚間與記者的即時對話中描述：「大約一小時前，侯斯頓任務控制中心重新調整了我們的太空船方向，當時太陽正在地球背後落下⋯⋯你可以看到從南極到北極的整個地球，你能看見非洲、歐洲，如果你仔細看，還能看到北極光，那是最壯觀的時刻，讓我們四人都停下了腳步。」
NASA在X上分享照片時寫道：「我們看到我們的家園整體呈現，閃耀着壯麗的藍色和棕色。綠色的極光甚至照亮了大氣層。那就是我們，一起觀看着我們的太空人前往月球的旅程。」
未來計劃建立月球基地
阿提密斯2號的太空船正沿着一條軌道飛行，將於周一帶領太空人飛越月球遠側，然後返回地球。這些太空人預計將比以往任何人都要遠離地球，在飛越月球背面時達到約252,021英里的距離。
除了捕捉前所未有的月球遠側影像外，此次任務還將測試NASA未來計劃建立月球基地所需的飛行控制和程序，確保太空人能安全往返月球進行長期停留。
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