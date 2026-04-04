美國太空總署（NASA）於當地時間3日釋出阿提米絲二號（Artemis II）任務太空人拍攝的首批地球照片，這些照片是在太空船離開地球軌道數小時後所拍攝。

由任務指揮官威斯曼（Reid Wiseman）所拍攝的第一張照片呈現了整個地球，南北極光同時在兩極閃耀。照片右下角還可見到黃道光，這是太陽光反射太陽系中的塵埃所產生的現象。NASA在照片說明中簡單寫道：「哈囉，世界。」

「太陽正在地球背後落下」

加拿大太空人漢森（Jeremy Hansen）向NASA任務控制中心的太空船通訊員表示，阿提米絲二號的組員們在飛出地球軌道後「全都黏在窗戶上」並「拍攝照片」。