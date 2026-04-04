羅馬尼亞黃金頭盔遭爆門劫走　2500年文物被盜一年後尋回

荷蘭當局宣布尋獲遭竊超過一年的羅馬尼亞古代文物。這件達契亞（Dacia）時期的瑰寶、距今2,500年歷史的科托法尼斯蒂（Cotofenesti）黃金頭盔，當地時間2日在武裝警察的高度警備下，正式亮相於荷蘭東部城市阿森（Assen）舉行的記者會上。 根據《CNN》，該珍寶於去年1月在阿森的德倫特博物館（Drents Museum）展出期間遭竊。該館當時從羅馬尼亞借來文物，正舉辦為期6個月的展覽，竊賊在展期最後一個周末利用自製煙火彈和鐵鎚破門闖入博物館，除了奪走黃金頭盔外，還盜走3隻黃金臂環。

「我們感到欣喜若狂」 由於該頭盔因其高知名度與獨特外觀而難以在市面上出售，外界都擔憂可能已遭熔掉重鑄。檢方代表法納（Corien Fahner）表示：「我們感到欣喜若狂。這一路走來跌宕起伏，對羅馬尼亞來說尤其如此，對德倫特博物館的員工也是。」警方公布的模糊閉路電視畫面顯示，3人撬開博物館的大門，隨後發生了爆炸。 3名竊賊在案發後不久即遭逮捕，本案的審判將於4月下旬展開。作為檢方與竊賊達成協議的一部分，失竊的臂環已尋回其中2隻。當局將繼續搜尋第3只臂環。

影響與羅馬尼亞外交關係 不過，頭盔並非毫無受損，德倫特博物館長范蘭赫（Robert van Langh）在記者會上表示，黃金頭盔雖有輕微凹陷，但不會造成永久損傷。相較之下，兩隻尋回的臂環保存完好。 這宗竊案更造成荷蘭與羅馬尼亞之間的外交緊張。羅馬尼亞司法部長馬里內斯庫（Radu Marinescu）去年曾將此事件稱為「針對我國的犯罪」，並表示追回文物「是絕對優先事項」。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章