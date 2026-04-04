美國Rapper與馬杜羅成囚友　出獄向朋友炫耀「拿到簽名」

美國一名饒舌歌手Tekashi 6ix9ine在布魯克林聯邦拘留中心服刑期間，竟與今年1月被美軍在卡拉卡斯逮捕的馬杜羅（Nicolas Maduro）成為囚友。他出獄後還向朋友炫耀馬杜洛為他的海綿寶寶玩偶簽名，引發關注。

本名丹尼爾・埃爾南德斯（Daniel Hernandez）的Tekashi 6ix9ine因違反緩刑條件於今年1月入獄，罪名是毆打他人並在臥室藏有搖頭丸和可卡因。當時前委內瑞拉總統馬杜羅夫妻也因毒品販運指控被關押在這座紐約聯邦監獄，兩人因緣際會成為囚友。

Tekashi 6ix9ine於當地時間3日清晨獲釋，隨即在社群媒體上傳了朋友們接他出獄的影片。當中可以看到，他開心地向朋友們炫耀有馬杜羅簽名的娃娃，還說「你們看，馬杜羅幫我簽名了。」