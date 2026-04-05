伊朗局勢｜即食麵薯片到化妝品將受影響　油荒正演變成短缺危機

美國與以色列對伊朗的戰爭迄今持續超過1個月。霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）被封鎖引發的全球石油短缺危機，正迅速演變成更廣泛的商品短缺問題。
《CNN》報道，中東衝突阻斷了經霍爾木茲海峽的石油和天然氣運輸，導致全球供應量驟減約5分之一，進而影響包括鞋子、衣物和膠袋等石化產品的供應。
短缺現象已蔓延至消費市場的各個角落，塑膠、橡膠和聚酯等原物料價格持續上升。由於亞洲地區掌握全球過半的製造產能，且高度仰賴進口石油和其他商品，使該地區在這波危機中首當其衝。
南韓已出現搶購垃圾袋的現象，政府隨之呼籲活動主辦單位減少使用一次性物品。日本的狀況同樣嚴峻。石油危機引發慢性腎衰竭病患恐因缺少透析用的塑膠醫療管而無法接受治療的擔憂。馬來西亞橡膠手套製造商指，製造橡膠乳膠所需的石油副產品供應短缺，正威脅醫療手套的供應。
隨著生產商爭相搶購原料，塑膠及含塑膠產品的成本也在攀升。根據大宗商品市場情報平台ICIS，自2月底美國和以色列首次對伊朗進行空襲以來，亞洲塑膠樹脂的價格已上漲高達59%，創歷史新高。
農心︰塑膠包裝短缺
泰國一間大型塑膠包裝批發商表示，已將餐廳、食品攤位和外送廣泛使用的透明玻璃紙袋的價格提高10%。印度媒體報導，瓶裝水價格上漲，塑膠瓶蓋的價格升了4倍。南韓最大的即食麵製造商農心透露，其塑膠包裝供應商僅剩約1個月的庫存。
協助企業擴展亞洲業務的諮詢公司「Dezan Shira & Associates」共同主管Dan Martin表示，這場危機的傳導速度極快，「這會迅速波及各個領域：啤酒、麵條、薯片、玩具、化妝品」。
這場商品和原物料的劇變正對全球通膨施加上升壓力，同時抑制經濟成長。製造商因能源和原物料成本上升導致利潤遭受壓縮，開始推高商品價格。燃料成本上升也正打亂旅遊業和物流業運作，而來自中東的肥料和氦氣等其他物資供應緊張，恐導致食品和電子價格進一步上漲。
國際貨幣基金組織（IMF）在3月30日一篇文章中寫道，「儘管這場戰爭可能以不同方式影響全球經濟，但所有情況都將導致價格上升和經濟增長放緩」。
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