伊朗局勢｜即食麵薯片到化妝品將受影響　油荒正演變成短缺危機

美國與以色列對伊朗的戰爭迄今持續超過1個月。霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）被封鎖引發的全球石油短缺危機，正迅速演變成更廣泛的商品短缺問題。 《CNN》報道，中東衝突阻斷了經霍爾木茲海峽的石油和天然氣運輸，導致全球供應量驟減約5分之一，進而影響包括鞋子、衣物和膠袋等石化產品的供應。 短缺現象已蔓延至消費市場的各個角落，塑膠、橡膠和聚酯等原物料價格持續上升。由於亞洲地區掌握全球過半的製造產能，且高度仰賴進口石油和其他商品，使該地區在這波危機中首當其衝。

農心︰塑膠包裝短缺 泰國一間大型塑膠包裝批發商表示，已將餐廳、食品攤位和外送廣泛使用的透明玻璃紙袋的價格提高10%。印度媒體報導，瓶裝水價格上漲，塑膠瓶蓋的價格升了4倍。南韓最大的即食麵製造商農心透露，其塑膠包裝供應商僅剩約1個月的庫存。

協助企業擴展亞洲業務的諮詢公司「Dezan Shira & Associates」共同主管Dan Martin表示，這場危機的傳導速度極快，「這會迅速波及各個領域：啤酒、麵條、薯片、玩具、化妝品」。 這場商品和原物料的劇變正對全球通膨施加上升壓力，同時抑制經濟成長。製造商因能源和原物料成本上升導致利潤遭受壓縮，開始推高商品價格。燃料成本上升也正打亂旅遊業和物流業運作，而來自中東的肥料和氦氣等其他物資供應緊張，恐導致食品和電子價格進一步上漲。