美國女煮晚餐被批難食　憤而殺死男朋友藏屍後院8年

一名美國女子因男朋友批評她做的晚餐而殺害對方，並將屍體藏於後院內長達8年，日前被法院判處15年有期徒刑。兇手Trista Spicer在法庭上承認，她用鑄鐵平底鍋毆打男朋友後，再以菜刀刺穿其喉嚨致死。

2014年犯案 8年後被揭發

命案發生在南加州，2014年10月，43歲的Spicer於兩人同居的住宅殺害當時42歲的前男友Eric Mercado。根據Spicer的證詞，當時男朋友對她準備的晚餐表達不滿後，她便以鑄鐵平底鍋多次擊打對方頭部，隨後又用廚刀刺穿他的頸部。