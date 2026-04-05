美國女煮晚餐被批難食　憤而殺死男朋友藏屍後院8年

一名美國女子因男朋友批評她做的晚餐而殺害對方，並將屍體藏於後院內長達8年，日前被法院判處15年有期徒刑。兇手Trista Spicer在法庭上承認，她用鑄鐵平底鍋毆打男朋友後，再以菜刀刺穿其喉嚨致死。
2014年犯案 8年後被揭發
命案發生在南加州，2014年10月，43歲的Spicer於兩人同居的住宅殺害當時42歲的前男友Eric Mercado。根據Spicer的證詞，當時男朋友對她準備的晚餐表達不滿後，她便以鑄鐵平底鍋多次擊打對方頭部，隨後又用廚刀刺穿他的頸部。
男方的家人在2014年報案失蹤，但直到近8年後，真相才浮出水面。據《聖貝納迪諾太陽報》報道，2022年時，Spicer告訴新男朋友需要移除一條屍體，因為她的家人想要賣屋。警方接獲Spicer新男朋友的線報後，於2022年8月23日持搜索令進入兇手住所，發現了真相。
據悉兇手在犯案後並非獨自處理屍體。她找來一名友人協助將屍體包裹在放氣的充氣床墊中，兩人將屍體藏在後院的混凝土樓梯下方。之後，她又找來一名無家可歸的朋友在該空間上砌磚牆，將死者的屍體完全封存。
聖貝納迪諾陪審團裁定43歲的Spicer犯下二級謀殺罪，在轉往加州州立監獄前，Spicer暫由聖貝納迪諾郡警方羈押。
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