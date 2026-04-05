秘魯足球場賽前活動釀慘劇　最少1死47傷

秘魯首都利馬（Lima）在4月3日一場當地足球賽，開賽前的「揮舞旗幟活動」發生意外，造成至少1名球迷死亡、47人受傷，其中3人傷勢危殆。官方正在調查事故原因。起初有傳球場牆壁及結構倒塌，但此說法其後遭到否認。

綜合《路透社》與《BBC》，秘魯衛生部長古里路（Juan Carlos Velasco Guerrero）在一間醫院向媒體證實上述傷亡消息。另外，有當地媒體報道稱有60人受傷。

利馬聯主場對秘魯體育大學賽前發生意外

事發當時，數百名身穿球衣、手持「利馬聯」（Alianza Lima）旗幟的球迷，聚集在維拿路華球場（Alejandro Villanueva Stadium）外，準備迎接同城勁秘魯體育大學（Universitario）的打吡大戰。