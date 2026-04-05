秘魯足球場賽前活動釀慘劇　最少1死47傷

秘魯首都利馬（Lima）在4月3日一場當地足球賽，開賽前的「揮舞旗幟活動」發生意外，造成至少1名球迷死亡、47人受傷，其中3人傷勢危殆。官方正在調查事故原因。起初有傳球場牆壁及結構倒塌，但此說法其後遭到否認。
綜合《路透社》與《BBC》，秘魯衛生部長古里路（Juan Carlos Velasco Guerrero）在一間醫院向媒體證實上述傷亡消息。另外，有當地媒體報道稱有60人受傷。
利馬聯主場對秘魯體育大學賽前發生意外
事發當時，數百名身穿球衣、手持「利馬聯」（Alianza Lima）旗幟的球迷，聚集在維拿路華球場（Alejandro Villanueva Stadium）外，準備迎接同城勁秘魯體育大學（Universitario）的打吡大戰。
事故初期，外界盛傳球場看台牆壁及結構倒塌，但遭到多方否認。消防官員Marcos Pajuelo表示，「沒有牆壁倒塌，也沒有任何結構墜入坑內」，初步檢查亦未發現任何瓦礫。
秘魯內政部在X平台發文，指40名消防人員趕赴現場，處理「涉及人員被困於結構內」的緊急事故。
利馬聯隨後於X平台發表聲明稱，「根據目前掌握的初步資訊，事故與球場牆壁或結構設施的倒塌無關」。並強調與有關當局進行全面合作，協助查明事件真相，同時向所有傷亡者表達慰問與聲援。
秘魯職業足球聯賽隨後宣布，原定4月4日晚上舉行的賽事將如期進行，並表示將持續與各球會及相關部門緊密合作，致力於確保球場內外的安全環境。
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