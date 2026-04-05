伊朗局勢｜伊朗將領親戚洛杉磯「炫富」　被撤銷綠卡

美國國務院4月4日證實，遭擊斃的伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）的姪女Hamideh Soleimani Afshar及姪女的女兒Sarinasadat Hosseiny在洛杉磯被捕，並撤銷2人綠卡，理由是與伊朗政權有關聯，並涉及支持反美言論。美國傳媒披露，兩人在美國生活奢華，常分享名車與名牌手包照片。

二人身在美國 支持伊朗攻擊美軍

綜合美媒報導，蘇萊曼尼的47歲姪女Hamideh Soleimani Afshar及姪女25歲女兒Sarinasadat Hosseiny，在美國期間持續透過社交平台宣傳伊朗政權立場，甚至公開支持攻擊美軍行動。

美國國務院表示，「她在美國生活期間，宣揚伊朗政權，讚揚針對美國士兵及軍事設施的攻擊，稱美國為『大撒旦』，並表達對伊斯蘭革命衛隊的堅定支持。」