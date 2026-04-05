伊朗局勢｜日本池田溫泉被迫停業 東主嘆油價一個月加4次

綜合《NHK》等日本傳媒，由町政府經營、每月平均有過萬名顧客光顧的池田溫泉從4月3日起暫停其兩座設施之一的主樓營運，關閉原因是難以獲得穩定的重油供應，而重油是溫泉水加熱的必需品。該設施每天使用約1400公升重油在鍋爐中加熱溫度約為攝氏30度的溫泉水，此前一直透過每月招標程序採購重油。

美以攻擊伊朗引發國際油價格飆升，日本多個溫泉澡堂被迫停業，其中岐阜縣知名池田溫泉日前宣布暫時關閉主樓，業者透露，每天要使用1400公升重油（燃料油）來加熱鍋爐，一個月來油價連漲4次，實在吃不消。

然而，由於伊朗局勢日益緊張，許多公司已退出本月供貨的競標，預計最終只能採購到計畫數量的一半左右，老闆透露光是採購重油的費用，一個月內加價4次，因此，不得不將主樓關閉，直至另行通知。

當地一名80歲老人獲知後十分震驚，他表示「15年來每周大約來這裡兩次，我總是在溫泉裡和其他常客聊天」。

池田町總務部企劃課勝野慎太郎表示，「我們懷著沉重的心情決定暫時關閉。我們將盡最大努力盡快重新開業」。據池田町稱，下個月或以後都沒有可能獲得重油。

青森兵庫大阪等地溫泉受打擊

另據《新華社》報道，類似情況也發生在青森縣、兵庫縣和大阪府等地，其中一些溫泉已經營數十年。有東主表示，溫泉業正面臨「前所未有的危機」，他們束手無策、「只能祈禱」。