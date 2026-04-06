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國際
出版：2026-Apr-06 13:45
更新：2026-Apr-06 13:45

日本代客辭職業界稱閃辭暴增　新鮮人返工一日就劈炮

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日本上班族行色匆匆。（示意圖／photoAC）

日本上班族行色匆匆。（示意圖／photoAC）

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日本新年度1日展開，但職場卻出現入職第一天就「閃辭」現象，「代客辭職」業者透露，原因包括與想像有落差、不適合盼「及時止損」等。

綜合日媒報道，有新進員工坦言：「從4月1日開始就不想去上班，希望直接辭職。」根據「代客辭職」業界透露，近期相關需求明顯增加：「有新鮮人發現，入職前約定的勞動條件與實際情況不同，例如年休天數落差，因而產生不信任感，決定提早離職。」

勞動條件不符實際情況

該公司統計，僅1日至3日三天內，就接獲11件新鮮人委託離職，一名今年剛入職、僅工作1天就辭職的女性表示，雖然公司同事態度友善，但她仍察覺不適合：「工作過程中發現自己沒有信心，雖然有人很耐心教我，但還是覺得這份工作不適合我。」

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她坦言，求職過程並不順利，最終進入與志願不符的職位，因此選擇「及早止損」，「如果是自己做不來的事情，會越做越痛苦，希望能找到真正適合自己的工作。」

易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg

「企業常會追問離職原因」

然而，快速離職也可能帶來後續挑戰，一名3年前曾入職2個月就「閃辭」的男性分享，他當時因環境適應不良出現失眠等身心問題，最終選擇離開：「那時候會想，為甚麼只有我撐不下去？未來還能不能在社會立足？」

在重新求職過程中，他也面臨嚴酷考驗：「企業常會追問離職原因，而且因為待的時間太短，很多履歷在書面審查就被刷掉。」他透露曾投遞約70家公司，僅有5至6家進入面試階段，但經歷波折後，他已找到新工作：「現在已經沒有太大壓力，可以比較順利地工作。」

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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