日本代客辭職業界稱閃辭暴增　新鮮人返工一日就劈炮

該公司統計，僅1日至3日三天內，就接獲11件新鮮人委託離職，一名今年剛入職、僅工作1天就辭職的女性表示，雖然公司同事態度友善，但她仍察覺不適合：「工作過程中發現自己沒有信心，雖然有人很耐心教我，但還是覺得這份工作不適合我。」

她坦言，求職過程並不順利，最終進入與志願不符的職位，因此選擇「及早止損」，「如果是自己做不來的事情，會越做越痛苦，希望能找到真正適合自己的工作。」

「企業常會追問離職原因」

然而，快速離職也可能帶來後續挑戰，一名3年前曾入職2個月就「閃辭」的男性分享，他當時因環境適應不良出現失眠等身心問題，最終選擇離開：「那時候會想，為甚麼只有我撐不下去？未來還能不能在社會立足？」

在重新求職過程中，他也面臨嚴酷考驗：「企業常會追問離職原因，而且因為待的時間太短，很多履歷在書面審查就被刷掉。」他透露曾投遞約70家公司，僅有5至6家進入面試階段，但經歷波折後，他已找到新工作：「現在已經沒有太大壓力，可以比較順利地工作。」