伊朗局勢｜諾獎得主怒斥特朗普「瘋子」　籲國際社會介入

綜合外媒報道，巴拉迪（Mohamed ElBaradei）在社交平台轉發特朗普（Donald Trump）對伊朗發出的最後通牒，忍不住怒轟：「在這個瘋子把整個地區變成火海之前，請盡一切努力阻止他。」

國際原子能總署（IAEA）前秘書長、諾貝爾和平獎得主巴拉迪，近日公開砲轟美國總統特朗普，怒轟他是「瘋子」，他認為特朗普把中東推向「全面戰火」，籲國際社會緊急介入。

主導伊朗核問題談判

現年83歲的巴拉迪曾於1997年至2009年擔任國際原子能總署秘書長，期間主導多項伊朗核問題談判，並於2005年與IAEA共同獲得諾貝爾和平獎，2013年7月被任命為埃及副總統，但因不滿政府鎮壓一場示威造成傷亡，於8月辭職。

特朗普於4日透過真實社群（Truth Social）發文，表示此前曾給予伊朗10天時間達成協議，並威脅若伊朗48小時內不簽署協議，或重新開放霍爾木茲海峽，「地獄將降臨到他們身上」。

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